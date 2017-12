Un fost ministru britanic a vrut ca pensionarii să culeagă fructe şi legume în locul românilor

David Laws, un fost ministru de stat în cadrul Biroului Cabinetului, care şi-a pierdut mandatul de parlamentar în urma alegerilor generale de anul trecut, a dezvăluit, într-o carte despre perioada în care a făcut parte din fostul guvern David Cameron, că Owen Paterson, fost membru al Cabinetului britanic, sugerase. pe vremea când era secretar de stat la Mediu, ca pensionarii britanici să culeagă fructe și legume, retribuiți sub salariul minim, pentru a nu mai fi nevoie de români și bulgari să facă acest lucru! Paterson contestă aceste afirmaţii, însă Laws afirmă că fostul său coleg conservator a venit cu această idee după ce s-a propus să se pună capăt unui program prin care erau aduşi migranţi din Bulgaria şi România pentru a munci în ferme britanice.

În cartea sa publicată în foileton în ”The Mail on Sunday”, Laws scrie că, atunci când Paterson a venit cu soluția angajării pensionarilor britanici la cules de fructe și legume în locul românilor și bulgarilor, colegii de Cabinet, inclusiv conservatorii cei mai dreapta, au ascultat stupefiaţi”. Paterson a respins versiunea lui Laws cu privire la acest episod: ”Exista un sistem foarte bun, cunoscut sub numele de sistemul muncitorilor agricoli sezonieri, care este descris în mod eronat, de la bun început, de către Laws, care a adus un număr foarte ţintit - 20.250 de români şi bulgari - înainte ca toate restricţiile impuse migranţilor din ambele ţări să fie ridicate la 1 ianuarie 2014 şi care a funcţionat foarte bine. Ei au venit în locuri bine stabilite, au primit cazare adecvată şi mâncare bună, dar au plecat la finalul sezonului, iar eu mi-am dorit să menţin acest sistem. Am analizat tot felul de opţiuni cu privire la cum să-i înlocuim, atunci când a început sezonul, din 1 ianuarie 2014, deci povestea este eronată”.

