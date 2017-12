22:44:25 / 27 Ianuarie 2017

Transportul in comun este groaznic!

Transportul in comun este groaznic in Constanta.Cum ati vrea sa lase oamenii masina acasa cand autobuzele sunt inghetate, se sta mult in statie, hotii de buzunare isi fac de cap iar calatorii mai colorati nu platesc bilet.S.a dovedit ca mici cand e gratis nu se circula cu autobuzul,oamenii se risca penyru a sta la cald in maxi taxi.