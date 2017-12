Un nou club al pensionarilor, la Murfatlar

ŢINTE Vârstnicii din Murfatlar au, de ieri, posibilitatea să-şi petreacă timpul liber alături de prieteni şi vecini în spaţii moderne, special amenajate pentru ei de către Primărie. Vorbim despre cele două cluburi de pensionari care au fost date în folosinţă de administraţia locală. Unul în primăvară şi altul ieri. Practic, după amenajarea celui din primăvară, autoritatea locală a fost atentă la modul în care a fost „primit” de vârstnici. Pentru că spaţiul destinat lor a fost mai tot timpul ocupat, un nou club al pensionarilor a fost deschis în centrul Murfatlarului. Mai exact, în spaţiul în care până acum ceva vreme a funcţionat organizaţia locală a PSD. „Ţinta noastră a fost ca, de sărbători, pensionarii să beneficieze de acest spaţiu destinat în exclusivitate lor. Noi am luat o reţetă care funcţionează, cea de la Constanţa, şi nu am vrut să o modificăm în niciun fel, pentru că are succes. La fel ca în cluburile de pensionari din Constanţa, şi în cele de la noi vârstnicii vor găsi table, şah, rummy, vor putea bea ceai cald ori cafea şi vor putea urmări la televizor emisiunile preferate ori meciurile de fotbal“, a declarat primarul oraşului Murfatlar, Valentin Saghiu. Pensionarii vor putea veni de la ora 9.00 dimineaţa, între 14.00 şi 16.00 va fi o pauză şi apoi cluburile vor fi deschise până seara, la ora 21.00. Primarul a mai spus că nu doar vârstnicii din Murfatlar vor beneficia de astfel de spaţii. Administraţia locală intenţionează să pregătească un spaţiu similar în Siminoc. „Acolo, însă, suntem în căutare de spaţiu, dar eu cred că anul viitor reuşim să-l deschidem şi pe acela“, a mai spus Saghiu.

DEJA INDISPENSABIL Care este părerea celor care se întâlnesc în cluburile vârstnicilor? „Nu avem de mulţi ani un club al nostru. La noi a devenit deja o tradiţie să ne întâlnim şi să jucăm table, şah ori rummy. E o preocupare foarte importantă pentru noi, mai ales de când au arătat la televizor că pentru pensionari este sănătate curată dacă practică astfel de jocuri. Am ajuns să facem echipe de femei şi de bărbaţi şi să ne întrecem. Am ajuns şi la campionate judeţene de table. Este şi necesar. Mai schimbăm o vorbă, mai discutăm despre problemele pe care le avem, despre sănătate, tratamente, căutăm soluţii“, ne-a povestit Nicolae Seceleanu, cel care se ocupă de coordonarea activităţilor din cluburile de pensionari.