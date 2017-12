Un nou recensămînt al populaţiei şi locuinţelor, în 2011

Guvernul a aprobat, în şedinţa de ieri, efectuarea Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011. Recensămîntul are drept scop cunoaşterea cît mai exactă a numărului şi distribuţiei teritoriale a populaţiei, a structurilor socio-culturale şi economice, precum şi a fondului locativ şi a condiţiilor de locuit ale populaţiei. Recensămîntul va fi organizat şi efectuat, din punct de vedere tehnico-ştiinţific, de către Institutul Naţional de Statistică (INS), sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor, care se va constitui în termen de zece zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei aprobate în acest sens. Comisia va pregăti, conduce, coordona şi monitoriza lucrările necesare efectuării recensămîntului, fiind condusă de ministrul Internelor şi Reformei Administrative. De asemenea, pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare şi publicare a datelor recensămîntului se organizează Secretariatul tehnic al Comisiei Centrale pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor, care va funcţiona în cadrul INS. În teritoriu, se vor organiza comisii judeţene, sub coordonarea prefectului, precum şi comisii ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, sub coordonarea primarului. Componenţa şi atribuţiile acestor comisii sînt stabilite prin norme de funcţionare, aprobate de Comisia Centrală. Potrivit actului normativ, recenzorii, recenzorii şefi şi responsabilii de circumscripţii urbane au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor declarate de cetăţeni şi înscrise în formularele de recensămînt. La recensămînt se înregistrează cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi persoanele de altă cetăţenie sau fără cetăţenie care au domiciliul sau au reşedinţă în România. Cetăţenii au obligaţia să furnizeze, pe proprie răspundere, informaţii corecte şi complete. De asemenea, la recensămînt se înregistrează clădirile de locuit, precum şi locuinţele situate în orice clădire, indiferent de forma de proprietate, de pe teritoriul României.