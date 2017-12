UN PAMFLET PE ZI

Vom face astăzi o scurtă incursiune în viaţa şi activitatea lăutarilor din politică. Cum au ajuns ei personaje atît de importante? Paradoxal, faţă de lăutarul autentic, cel din politică nu trebuie să aibă musai ureche muzicală! E suficient dacă ştie să cînte pe nas. Cînd îi asculţi, ai impresia că prestează în faţa ta un grup de răspopiţi. Pentru că prezidentului Băsescu îi plac, în general, lăutarii, cei din politichie nu au pierdut ocazia de a fructifica în folosul lor această slăbiciune. Ce-i drept, lăutarii din politichie sînt mai mult şmecheri decît sentimentali. Partiturile lor diferă de la un caz la altul, după cum bate vîntul. Ei sînt lăutarii de vînt şi de vînturi ai politichiei noastre. Chiar dacă manifestă anumite slăbiciuni pentru cîntecele de pahar, prezidentul este adeptul partiturilor de of şi jale. Aşa se explică starea în care se află naţiunea, un nesecat izvor al cîntecelor lăutăreşti care urmează linia sloganului "Ce-am fost şi ce-am ajuns, neică !" Sînt lăutari în politichie care cîntă după cum îi dirijează prezidentul. Ei fac parte din marea formaţie de lăutari prezidenţiali. Aceştia se abat adeseori de la linia fundamentală a cîntecelor lăutăreşti în favoarea înălţărilor. Ne referim strict la înălţările în slăvi care îl vizează direct pe prezident. Aceste înălţări în slăvi sînt o formă voalată a formulei celui mai iubit fiu al poporului. Cel mai mult îmi plac lăutarii Partidului Democrat. Sînt disciplinaţi şi, atunci cînd cîntă, nu-şi iau ochii de la Băsescu. Nici un alt dirijor, indiferent de formaţie sau orchestră, nu a ajuns la perfecţiunea de a dirija numai din ochi, cu fiecare în parte, sau din sprîncene! Nu ratează lăutarii democraţi nici o armonie! Cu Boc la ţambal, în ciuda siluetei, lăutarii PD ne bagă pe gît tot felul de armonii, ca şi cum ţara ar fi inundată de rîuri de lapte cu miere şi nu de sărăcie! Lăutarii instruiţi de Boc sînt adepţii batistei pe ţambal folosită pe post de năframă pusă în vîrf de băţ. Diapazonul prezidentului Băsescu dă consistenţă muzicii lăutăreşti pediste, multe dintre melodii devenind deja şlagăre ale politichiei noastre. Lăutarii Puterii ies în evidenţă şi prin gama largă de instrumente folosite în munca de propagandă. În zodia portocalie, iată, strînsul la uşă reprezintă un nesecat izvor de inspiraţie pentru munca lăutărească de partid. Schimbul de refrene dintre prezident şi premierul Călin este unul de referinţă pentru lăutarii politichiei noastre. Şi conservatorii au cîţiva lăutari care promit foarte mult dacă Guvernul continuă să frece menta în continuare. Cu siguranţă, şlagărul acestor zile este imnul conservator "Nu ti lăs, măăăăăă!", care are ca principală temă intrarea şi ieşirea, cînd intrarea, cînd ieşirea şi viceversa, Partidului Conservator la guvernare. Partidul amintit a realizat şi prima telenovelă de lung metraj din politichia noastră intitulată sugestiv "Felix şi Otilia", în regia lui Bursucul cheamă Baza, Pinguinul reacţionează Călifarul. Dincolo de toate aceste comentarii şi consideraţii, un lucru este cert - rolul lăutarului în politichie nu mai trebuie bagatelizat sau luat peste picior. Adevărul este că tot felul de lăutari au ajuns să dea tonul în chestiuni serioase ale politicii, făcînd totul după ureche, chiar dacă, după cum am precizat la început, nu este muzicală. Am mai spus cîndva chestia asta, vom intra în Europa cu un alai de lăutari! Sîntem o ţară condusă de lăutari! Firesc, în condiţiile în care marile decizii privind viitorul nostru se iau, în buza frapierei, prin diverse cîrciumi ale capitalei. Ştiţi cum e nunta fără lăutari? Ei bine, aşa e şi prezidentul fără lăutarii politichiei noastre… Nu are haz, zău aşa! Cu alte cuvinte, ţinînd cont de numărul mare de nunţi organizate în sînul Alianţei DA, se caută lăutari în continuare! Se merge pe mîna unor interpreţi oacheşi şi bucălaţi. Ţambalul rămîne instrumentul de bază, dar se încearcă şi adaptarea trombonului la noile partituri ale politichiei lăutăreşti. Suflătorul e în toate cele ce sînt! Muzica lăutărească politică se perfecţionează în perspectiva alegerilor anticipate. Nu ti lăs, măi, Guvernule, nu ti lăăăăăsssss! Trăiască lăutarii patriei noastre care ne fac abureala mai uşoară!