Un primar social democrat, exclus din partid de propria soție

Primarul orașului ilfovean Voluntari, Florentin Pandele, a fost exclus din PSD. Decizia a fost luată chiar de soția sa, Gabriela Firea, care a semnat hotărârea din postura de președinte al organizației județene Ilfov a partidului. Mai interesant este faptul că, acum câțiva ani, însuși Pandele a cooptat-o în PSD pe Gabriela Firea, ajunsă acum în prima linie a formațiunii. Dacă nu am avea suficiente date la îndemână, am putea spune că Firea a mușcat mâna care l-a hrănit sau că Pandele a fost exclus din partid pentru greșeli care nu au neapărat legătură cu politica. Totuși, Pandele a explicat că a fost dat afară din PSD pentru că a luat-o pe calea independenței pentru a candida la alegerile din 5 iunie. „Nu pot să spun că mă avantajează statutul de candidat independent, pentru că pornesc de la zero și nu mai beneficiez de scorul partidului la nivel naţional. Am luat această decizie pentru a nu-i face rău soţiei mele, care este candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, dar şi pentru a nu fi acuzat că mă folosesc de procentele partidului în care soţia mea are o funcţie importantă”, a spus Florentin Pandele.