Un scurtmetraj românesc, premiat cu un Leopard de Aur la Locarno

Scurtmetrajul românesc „Valuri” de Adrian Sitaru a obţinut un premiu Leopardul de Aur în secţiunea Leopards of Tomorrow, la cea de-a 60-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Locarno, ce are loc între 1 şi 11 august. Filmul, o producţie Audio Design Digital Art & Dawis Film, a concurat în competiţia internaţională a secţiunii Leopards of Tomorrow. În distribuţie se află Sergiu Costache, Karen Wallet, Bors Roberto, Adrian Titieni, Clara Vodă, Vlad Vodă şi Marcelo Cobzariu.

Povestea din film se desfăşoară la mare, pe plajă, unde doi oameni sînt puşi în situaţii limită. Un ţigănuş este rugat de o mamă occidentală să aibă grijă de copilul său. Un tată şi soţ plictisit flirtează în mare cu aceeaşi frumoasă străină, încercînd să o înveţe să înoate. Însă povestea ia un alt curs atunci cînd femeia dispare sub valuri.

Proiectul a cîştigat un credit de 140.000 lei la concursul Centrului Naţional al Cinematografiei din 2005. Adrian Sitaru a mai făcut lungmetrajul 100% independent „Pescuit sportiv\", care a participat recent la Paris Cinéma şi la Festivalul Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi de la Mamaia.

Secţiunea Leopards of Tomorrow, în care au fost prezentate de-a lungul timpului primele filme ale unor regizori ca Fatih Akin şi François Ozon, cuprinde scurtmetraje, mai ales de ficţiune, ale unor cineaşti aflaţi la începutul carierei.

România este prezentă şi în alte două secţiuni ale Festivalului de la Locarno 2007, prin lungmetrajul „Restul e tăcere” de Nae Caranfil (în competiţia internaţională) şi prin documentarul „Nu te supăra, dar...” de Adina Pintilie (în secţiunea Filmmakers of the Present). Proiecţia filmului „Restul e tăcere” va fi însoţită de „Independenţa României\" - cel dintîi lungmetraj realizat la noi, în 1911, şi o sursă de inspiraţie pentru pelicula lui Caranfil.