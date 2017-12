Un set cât o victorie pentru tinerii de la CVM Tomis

SCM U. Craiova este singura formaţie din campionat care a învins echipa CVM Tomis Constanţa atât în tur, cât şi în returul sezonului regulat din Divizia A1 la volei masculin! Ambele victorii au avut, însă, povestea lor. În tur, la Craiova, a fost 3:0, CVM Tomis având o prestaţie departe de valoarea sa, în condiţiile unor probleme de lot: Stancu era accidentat, iar Nemec nu era încă transferat, postul de universal fiind acoperit atunci de Haikal şi D. Pavel. În returul de la Constanţa, disputat duminică, oltenii i-au avut de cealaltă parte a fileului pe componenţii echipei a doua a clubului, în majoritate cadeţi şi juniori, cel mai în vârstă jucător fiind Zahar, născut în 1994! Motivele sunt binecunoscute şi nu le mai detaliem: echipa de seniori joacă astăzi la Paris, de la ora 21.00, în Cupa CEV, iar Federaţia Română de Volei a impus disputarea partidei înainte de 1 martie, când se încheie sezonul regulat, pentru că altă dată liberă în calendar nu exista.

CRAIOVA A VENIT CU PRIMA ECHIPĂ LA CONSTANŢA Tot răul spre bine pentru tânăra echipă de la CVM Tomis, antrenată de Răzvan Parpală. Sâmbătă, aceasta a jucat şi a câştigat meciul din liga a doua cu Ştiinţa Bacău, scor 3:2, iar o întâlnire cu vicecampioana României a picat perfect. De altfel, scopul înscrierii juniorilor şi cadeţilor în Divizia A2 de seniori tocmai acesta a fost: să întâlnească echipe mai experimentate şi mai valoroase, de la care să înveţe mai mult decât ar fi făcut-o întâlnind numai adversari de vârsta lor. Iar SCM U. Craiova a venit la Constanţa cu lotul complet, chiar dacă antrenorul Dănuţ Pascu a dorit să menajeze titularii şi a început partida cu rezervele. Aciobăniţei şi compania au reuşit un meci foarte bun în faţa unei echipe din care fac parte foşti sau actuali internaţionali, ca Lică, Voinea, Dumitrache şi Vînătoru, plus alţi jucători experimentaţi, ca Milotin şi sârbii Aleksic, Jovic şi Stevanovic.

„Aceste meciuri, contra unor adversari de nivel ridicat, sunt extraordinare pentru ei. Au avut mari emoţii. Toată săptămâna m-au tot întrebat dacă vor juca ei şi cum vor juca”, a spus Răzvan Parpală. „A fost bine, chiar dacă nivelul este foarte diferit de la juniori la Divizia A1. M-am descurcat bine, spun eu. Am prins şi o zi bună, pentru că m-am antrenat cu echipa mare şi asta m-a ajutat foarte mult. Pentru noi, care suntem cadeţi sau juniori, un meci contra vicecampioanei de seniori înseamnă o aventură foarte frumoasă. Chiar nu mă aşteptam”, a declarat Adrian Aciobăniţei, cel mai bun jucător al echipei constănţene. „Am văzut astăzi (n.r. - duminică) o echipă tânără şi frumoasă a Constanţei, iar când ai în faţă o formaţie mai tânără, este normal să te relaxezi un pic. Este bine că am câştigat şi am luat trei puncte. Asta era important pentru noi”, a afirmat Mihai Dumitrache. „Este adevărat că am câştigat mai greu decât ne aşteptasem, dar trebuie să recunosc că aceşti tineri jucători fac cinste oraşului şi celor care au pornit acest proiect. Sunt jucători de mare perspectivă şi mă bucur să văd că se întâmplă aşa ceva în România. Au jucat dezinvolt, cu ambiţie, în timp ce la noi s-a repetat a nu ştiu câta oară faptul că desconsiderăm adversarul. Azi am pierdut un set pentru că nu am mai avut resurse să ne revenim. Când am băgat toţi titularii, setul 4 a fost câştigat clar, dar pe mine mă nemulţumesc starea de spirit a echipei şi faptul că jucătorii nu sunt serioşi până la capăt”, a spus Dănuţ Pascu.