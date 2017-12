Un singur român în sferturi la “Challenger Mamaia 2009”

A treia zi a celui mai puternic turneu de tenis de cîmp din această vară, din România, “Challenger Mamaia 2009”, găzduit de baza sportivă Tenis Club Idu din staţiunea Mamaia, a adus eliminarea principalului favorit al turneului de simplu, Marco Crugnola. Italianul a fost învins, în turul secund, de cehul Jaroslav Pospisil, la capătul unui meci dominat de izbucnirile nervoase ale lui Crugnola. Tot din turul secund a părăsit competiţia un alt favorit, nr. 5, sîrbul Boris Pashanski, trimis acasă de Adrian Ungur. Românul a cucerit primul set în tie-break, adversarul abandonînd în setul secund, după ce a acuzat dureri la încheietura mîinii drepte. “A fost greu, pentru că amîndoi am jucat slab şi ne-am întrecut în greşeli. Am fost mai atent în tie-break, apoi am preluat conducerea şi nu am mai avut probleme. În sferturi joc cu slovenul Kavcic, care are un serviciu bun şi nu prea greşeşte. Va trebui să conduc eu disputa din teren şi sper să trec în semifinale”, a spus Ungur, care a rămas singurul român de pe tabloul de simplu al competiţiei dotate cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari şi organizată de fostul component al echipei de Cupa Davis a României, Gabriel Trifu, cu sprijinul Primăriei Constanţa şi a Consiliului Local Constanţa. Ceilalţi doi “tricolori” calificaţi în turul secund, Andrei Mlendea şi Petru-Alexandru Luncanu, au pierdut clar, ieri, în două seturi.

Rezultate turul II, simplu: Jaroslav Pospisil (Cehia) - Marco Crugnola (Italia, nr. 1) 6-3, 6-4; Joao Souza (Brazilia) - Andrei Mlendea (România) 6-3, 6-4; Blaz Kavcic (Slovenia, nr. 4) - David Marrero (Spania) 6-3, 6-3; Adrian Ungur (România) - Boris Pashanski (Serbia, nr. 5) 7-6, 3-0, ab. Pashanski; Julian Reister (Germania) - Petru-Alexandru Luncanu (România) 6-2, 6-0; Fernando Vicente (Spania) - Giancarlo Petrazzuolo (Italia) 6-3, 6-3; Dieter Kindlmann (Germania, nr. 7) - Artem Smirnov (Ucraina) 6-4, 6-3; Andreas Haider-Maurer (Austria) - Rogerio Dutra Da Silva (Brazilia) 3-6, 6-4, 6-2.

Astăzi, de la ora 15.00, sînt programate meciurile din sferturile de finală ale turneului de simplu: Pospisil - Joao Souza; Kavcic - Ungur; Reister - Vicente; Kindlmann - Maurer.

Singurul constănţean prezent la turneul de la Mamaia, Gabriel Moraru, a părăsit şi turneul de dublu unde a făcut pereche cu Victor Ioniţă, cei doi fiind învinşi de cuplul format din Adrian Ungur şi Giancarlo Petrazzuolo (Italia), cu 6-1, 2-6, 10-6. Într-un alt meci din sferturile turneului de dublu, Adrian Cruciat şi Florin Mergea au trecut de Denis Pavlovs (Letonia) şi Artem Smirnov (Ucraina), în două seturi, 6-4, 6-2.