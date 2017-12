„Un viitor pentru fiecare!” - o şansă la muncă pentru 36 de tineri constănţeni

Începînd din luna mai a anului trecut, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa a derulat unul dintre cele mai importante programe de incluziune socială pentru tinerii instituţionalizaţi. Proiectul \"Un viitor pentru fiecare!\", desfăşurat în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) şi finanţat de UE, a reuşit să instruiască nu mai puţin de 36 de tineri pentru a intra pe piaţa muncii. Prezent ieri la conferinţa de bilanţ a proiectului organizată la Biblioteca Judeţeană \"I.N. Roman\", alături de directorul executiv al AJOFM, Emilia Murineanu, cel al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială, Valentina Munteanu, dar şi de directorul adjunct al Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa, dr. Mihaela Dinisov, directorul executiv al DGASPC, Petre Dinică, a declarat că această acţiune a fost un real succes. \"Acest proiect finanţat cu fonduri PHARE a început mai greu, însă lucrurile au intrat pe făgaşul lor normal şi am dus la bun sfîrşit acţiunea. După un an de la începutul proiectului, rezultatele sînt cu adevărat extraordinare”, a declarat Dinică. Beneficiind de o finanţare de peste 100.000 de euro, proiectul \"Un viitor pentru fiecare!\" a reuşit să implice în acţiuni 75 de agenţi economici constănţeni, în vreme ce alte sute au fost informaţi asupra facilităţilor legislative pe care le-ar fi presupus angajarea tinerilor din sistemul de protecţie socială. Pe lîngă cele 13 contracte de muncă obţinute de tinerii participanţi la proiect, acţiunea a reuşit să obţină acordul angajatorilor pentru încă cinci tineri care împlinesc în curînd vîrsta majoratului. \"Trebuie să spunem că, pe lîngă rezultatele pe termen lung ale proiectului - consiliere psihologică, socială sau de altă natură, Un viitor pentru fiecare a fost un succes şi datorită organizării celor două Burse ale locurilor de muncă. Astfel, la Bursa organizată în Centrul de Plasament Ovidiu, din cei 30 de tineri participanţi la eveniment, 18 au fost încadraţi pe loc de angajatori\", a declarat Emilia Murineanu.