Undă verde pentru construirea unei grădiniţe

? PROIECT AVIZAT ? Primăria Poarta Albă a făcut, vineri, un pas important în realizarea unui proiect important pentru comunitatea locală, pentru care se chinuie să obţină aprobările necesare încă din anul 2009. Este vorba despre construirea grădiniţei cu orar prelungit care va fi finanţată prin programul „PRET”, cu ajutorul Băncii Europene pentru Dezvoltare. „Este un proiect în valoare de 800.000 de euro, care a fost pe lista de priorităţi încă din 2008, când am fost ales primar în comuna Poarta Albă. Drumul pentru obţinerea avizelor a fost lung şi anevoios. În cele din urmă se pare că am reuşit să îl parcurgem, pentru că am obţinut avizul tehnic de la Ministerul Educaţiei. Luni dimineaţă, vom avea o nouă discuţie cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean, care trebuie să dea avizarea educaţională, dar aici nu cred că va fi o problemă. Grădinţa cu orar prelungit va avea şase grupe, acoperind nevoile actuale ale comunei”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti.

? INVESTIŢII ? Grădiniţa va fi o construcţie nouă, în regim P+1, lucrările urmând să înceapă cel mai probabil în toamna acestui an. „Primăria Poarta Albă va contribui la acest proiect cu tot ceea ce înseamnă sistematizare şi racordare la reţelele de apă, canalizare şi curent”, a spus Delicoti. Proiectul grădiniţei cu orar prelungit se alătură celorlalte proiecte din comună, care au fost deja demarate de Primărie. „Sper ca, în cel mai scurt timp, să ne apucăm de asfaltarea străzilor prinse în programul Ministerului Dezvoltării. Licitaţia a fost deja demarată, iar dacă lucrurile merg bine şi nu avem parte de firme specializate în contestarea licitaţiilor, să putem spune la toamnă că ne apucăm de lucrări”, a afirmat primarul.