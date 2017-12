Ungurul Rida Cador a cîştigat Turul Ciclist al României

Pentru prima oară în istoria de şapte decenii a întrecerii, Turul Ciclist al României şi desemnat cîştigătorii la Constanţa! După şapte zile de competiţie, timp în care au fost parcurşi 1.172 km ai traseului ce a trecut prin 12 judeţe, participanţii la “Mica Buclă” au sosit, sîmbătă, în oraşul de la ţărmul mării, punctul final al ediţiei din acest an. Caravana a fost aşteptată de iubitorii ciclismului în faţa Sălii Sporturilor, unde, în aplauzele celor prezenţi, pe podium au urcat cei mai buni rutierii ai celei de-a 45-a ediţii a Turului ciclist al României. Cei care au urcat primii pe podium au fost cîştigătorii ultimei etape a Turului României, desfăşurată pe traseul Brăila - Giurgeni - Hârşova - Constanţa, cu o lungime de 175 km, la finalul căreia s-a impus italianul Manolo Zanella, cronometrat cu timpul de 4 ore, 8 minute şi 5 secunde. Acesta a fost urmat de coechipierul său Alex Buttazzoni, sosit în acelaşi timp cu învingătorul şi de un alt coechipier, Giampolo Biolo (4:08:35). Tricolul alb al celui mai bun rutier în clasamentul pe puncte, a fost cîştigat de italianul David D’Angelo, iar tricoul roşu, al sprinterilor, i-a revenit italianului Manolo Zanella. Tricoul verde, al căţărătorilor, a fost adjudecat de ungurul Rida Cador (P-Nivo Betonexpressz), cel care la final a primit şi cel mai important tricou al competiţiei, cel galben, după ce i-a devansat pe olandezul Sander Oostlander (Asito Cycling Team) şi pe bulgarul Svetoslav Tanliev (Hemus 1896). “A fost o competiţie foarte bună pentru mine. Cred că am reuşit să mă desprind ca învingător în etapa de pe Transfăgărăşan, unde am cîştigat un avans suficient de mare. Echipa m-a ajutat apoi să îmi păstrez tricoul galben”, a spus Cador. Sportivul ungur a primit 2.705 euro, în timp ce ceilalţi ocupanţi ai podiumului au fost recompensaţi cu cîte 1.349 euro, respectiv 674 euro. În clasamentul pe echipe s-a impus formaţia ungară P-Nivo Betonexpressz.

Dan Anghelache, cel mai bun ciclist român

În clasamentul general, cel mai bun rutier român a fost cîştigătorul de anul trecut al competiţiei, dinamovistul Dan Anghelache, care a primit tricoul albastru, după ce a ocupat poziţia a noua. „A fost o competiţie foarte dificilă pentru noi, dar şi destul de benefică. Echipele de anul acesta au fost foarte bune, iar traseele destul de dificile. Cred că va fi din ce în ce mai bine, pentru că la anul cu siguranţă vom fi şi noi mult mai puternici decît anul acesta şi o să creştem în valoare”, a spus Anghelache, care a primit 134 de euro, conform regulamentului Uniunii Cicliste Internaţionale, sub autoritatea căreia s-a desfăşurat ediţia din 2008.

Tricoul galben pentru organizare

La finalul festivităţii de premiere, Nicuşor Constantinescu (preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa) şi Elena Frîncu (directorul DSJ) au primit din partea oficialilor Federaţiei Române de Ciclism şi Triatlon două tricouri galbene pentru cea mai bună organizare a unei etape. „Consiliulul Judeţean ne-a obişnuit cu susţinea acţiunilor sportive, iar noi sîntem obligaţi să facem treaba cît mai bine. Cred că oraşul Constanţa ar putea fi şi în sezonul următor un punct important în Turul României, mai ales că domnul preşedinte mi-a dat deja acordul. Dacă anul acesta am fost cei mai buni, probabil că la anul totul va pleca de la Constanţa”, a declarat Elena Frîncu. „Am înţeles că anul acesta s-a înregistrat cea mai mare performanţă la Turul României. Asta înseamnă foarte mult, însemnă că implicarea Consiliului Judeţean şi a Direcţiei de Sport au fost de bun augur. Faptul că s-a reuşit ca din punct de vedere al organizării, judeţul Constanţa să primească, simbolic, tricoul galben, înseamnă foarte mult pentru noi şi ne oblică să fim în continuare cofinanţatori şi coorganizatori al acestui eveniment, care va genera în judeţul Constanţa o dezvoltare a ciclismului, care în ultima perioadă a avut o oarecare stagnare. Regret că acest tur nu a fost filmat din elicopter de către posturile naţionale şi eventual şi alte posturi europene care ar fi putut mediatiza şi populariza frumuseţea României şi a ţinuturilor pe care le-a traversat, aşa cum se întîmplă în Turul Franţei”, a declarat Nicuşor Constantinescu.