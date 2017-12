Unu’ s-a birocratizat, unu’ s-a politizat şi-unu’ s-a furat

AVERTIZĂRI, SANCŢIUNI România are mari probleme în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene. Dacă în cei cinci ani de la aderarea la UE nu am reuşit să atragem banii europeni, este doar vina noastră. Fie că a fost vorba de corupţie, fie că a fost vorba de birocraţia excesivă, România nu a ştiut să profite de banii europeni. De fapt, de fondurile europene au profitat doar apropiaţii PDL, care au fost „susţinuţi frenetic” de angajaţii autorităţilor de management pentru a ajunge la banii europeni, bineînţeles, prin numeroase încălcări a legislaţiei în vigoare. Timp de patru ani, pedeliştii au băgat adânc mâna în sacul cu fonduri europene, fiind acoperiţi de cei care ar fi trebuit de fapt să-i controleze şi să-i sancţioneze. Acesta a fost şi motivul pentru care acum România este trasă la răspundere şi pusă la zid de europeni pentru proasta gestionare a fondurilor europene. Acest lucru a fost spus de şefa Unităţii de Audit a Direcţiei Generale pentru Politică Regională şi Dezvoltare Urbană din Comisia Europeană, Sandrine de Buggenoms. „De fiecare dată când vizităm România pentru a analiza programele operaţionale, din păcate identificăm un număr destul de ridicat de suspiciuni privind conflictul de interese care aduce atingere imaginii României”, a declarat Sandrine de Buggenoms. Ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a declarat, vineri, că în prezent România are o mare problemă de imagine în faţa structurilor europene şi că acest lucru contribuie la o exigenţă sporită şi conduce permanent la un risc de întrerupere sau suspendare de plăţi.

PASIVUL BĂSESCU Directorul ANI, Horia Georgescu, a declarat, vineri, că în România fenomenul conflictelor de interese în materia fondurilor europene sau a achiziţiilor publice din bugetul statului a atins proporţii îngrijorătoare, „chiar epice”. Păi cum să nu fie „epice” când rapoartele de audit ale diferitelor programe, rapoarte care arătau cine şi cum fura din banii europeni, au fost ţinute la păstrare, în sertare. Şeful Departamentului de Luptă Antifraudă (DLAF), procurorul Claudiu Dumitrescu, a declarat, vineri, că rapoartele Autorităţii de Audit privind POSDRU au fost „ţinute în sertar” în perioada 2009-2011. „Este şi o chestiune de politică, este şi o chestiune care ţine de resursa umană, dar faptul că în doi ani de zile Ministerul Muncii a avut 6 sau 7 miniştri se vede de-abia acum”, a declarat Dumitrescu. În faţa tuturor acestor probleme, liderul mascat în preşedinte, al pedeliştilor, Traian Băsescu, a trecut cu vederea toate aceste hoţii. Premierul Victor Ponta a deplâns vineri atitudinea lui Băsescu care „a asistat pasiv la dezastrul de la fondurile europene” în timpul guvernărilor PDL. „Acum, în 2012, nemaifiind Guvernul lui, Băsescu a devenit activ. Lucru care nu-i rău, dar era bine dacă era activ atunci, că nu mai aveam acum de plătit greşelile”, a declarat Ponta.