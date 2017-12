USL, în dialog cu sindicatele

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, în cadrul dezbaterii organizate de USL cu reprezentanţii sindicatelor, că „suntem în faţa unui regim politic care a încercat, din toate puterile - şi mă tem că a şi reuşit - să distrugă şi să desfiinţeze sindicatele”. „Nu e vorba că n-a făcut (Puterea - n.r.) suficient dialog ori că n-a ţinut cont de ceea ce au spus sindicatele, ci a încercat şi încearcă, pur şi simplu, să le reducă la ceva decorativ şi inofensiv, acelaşi lucru pe care îl face şi cu Opoziţia politică”, le-a spus Antonescu sindicaliştilor. Liderul liberalilor a mai spus că actuala Putere a adoptat o serie de legi majore, cu consecinţe nefaste asupra vieţii a milioane de oameni, exemplele oferite de liberal fiind Codul Muncii, Legea Salarizării, Legea Pensiilor. „Din păcate, adoptarea acestor legi s-a făcut fără niciun dialog, măcar formal, cu sindicaliştii în primul rând, cu noi, Opoziţia politică. Mai mult, în unele cazuri, Boc şi ai săi au recurs până şi la falsificarea numărătorii de voturi în Parlament. Avem de-a face cu un regim politic care îşi vede nestingherit de treabă şi de programului lui, şi nu mă refer la programul de guvernare. Suntem, de fapt, într-o ţară în care, în urma protestelor publice, am făcut nişte paşi. Ce paşi am făcut? De deschidere? De negociere? De dialog? Nu! Am făcut paşii prin care avem un guvern condus de un fost şef al unui serviciu secret”, a afirmat Antonescu.