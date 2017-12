Vacanţă în rate, soluţia pentru persoanele cu buget limitat

Vacanţa în rate este cel mai nou serviciu furnizat de agenţiile de turism clienţilor care nu au suficienţi bani pentru sejurul mult visat, dar care nu vor să renunţe la el. Iată că cei care nu-şi permit să achite cu banii jos concediul pot apela la varianta vacanţa în rate sau pe credit, cu avantajul comisioane 0 la acordare. Diferenţa între serviciul oferit de agenţiile de turism şi creditele de vacanţă de la bănci constă în modul de achitare a ratelor. În cazul creditelor de la bănci, ratele se achită pe o perioadă de 6 luni pînă la un an, indiferent de momentul plecării în concediu, plus dobînzi şi comisioane. Plata ratelor pentru sejurul contractat de la agenţia de turism se face eşalonat, direct la sediul agenţiei şi în avans, adică pînă la plecarea în vacanţă, fără comisioane. Agenţiile de turism repartizează de comun acord cu clientul „creditul” de vacanţă în maxim şase rate, care trebuie achitate integral înainte de plecarea în concediu. Dezavantajul vacanţei în rate este dat de numărul destul de mare de acte necesare contractării unui credit, precum şi existenţa unor condiţii eliminatorii. Consultantul agenţiei de turism „Butterfly”, Ioana Petrea, a precizat că numărul clienţilor care solicită vacanţa în rate este destul de redus pentru că produsul nu este foarte cunoscut. „În plus, persoanele care optează pentru acest serviciu au un buget relativ limitat şi sînt tineri sau vîrstnici”. Destinaţiile cu cea mai mare căutare pentru vacanţa în rate sînt Cancun, Caribe, Grecia, Turcia şi Israel.