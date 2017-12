Vaccinarea a scăzut dramatic! Primele soluții găsite?

Vaccinarea copiilor prin Programul naţional de imunizare ar putea fi făcută exclusiv de către medicii de familie, şi nu prin reţeaua de medicină şcolară, ca până acum, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătăţii (MS). Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016 prevede ca noutate asigurarea vaccinării cuprinse în calendarul național de imunizare, precum și a vaccinării la grupele la risc exclusiv de către medicii de familie. Proiectul a fost dezbătut, ieri, la MS, în prezenţa preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), dr. Vasile Ciurchea, secretarului de stat Alin Ţucmeanu şi reprezentanţilor reţelei de medicină şcolară. În nota de fundamentare a proiectului se arată că vaccinarea prin campanie şcolară prezintă numeroase dezavantaje legate de lipsa cabinetelor de medicină şcolară, dificultăţile în urmărirea antecedentelor vaccinale ale copiilor, existenţa unor copii neşcolarizaţi, existenţa în cadrul aceleiaşi clase a copiilor cu ani de naştere diferiţi, repetenţi, veniţi prin transfer din alte unităţi de învăţământ, complianţa redusă la vaccinare a părinţilor copiilor înscrişi la un medic de familie, altul decât cel care realizează vaccinarea în campanie, dificultăţi în recuperarea restanţierilor, dificultăţi în supravegherea şi raportarea de către medicul care vaccinează a cazurilor de reacţie indezirabilă. Preşedintele executiv al Federaţiei Sindicale Hypocrat, Silvia Spiridon, a spus că nu i se pare corect ca vaccinările să nu mai fie făcute în şcoli. ”Este mult mai uşor de vaccinat în campania de vaccinare la o şcoală unde copiii sunt în acelaşi loc. Va fi foarte greu să vaccineze medicul de familie, şi aici ar exista două posibilităţi: fie un medic de familie ar prelua şcoala din punctul de vedere al vaccinărilor, cu acest lucru nu vom fi de acord niciodată, să se suprapună peste munca noastră şi să vină un medic de familie în cabinetul şcolar, iar medicul şcolar să fie dat la o parte. Sau situaţia în care vor fi plimbaţi părinţii, fiecare la medicul lui de familie, în măsura în care au timp şi vor”, a declarat Silvia Spiridon.

PROBLEME Ea a adăugat că există o tendinţă peste tot în lume de a nu mai vaccina copiii. ”Ne lovim de chestia aceasta, raw vegan ne-a făcut o mulţime de probleme. Ne confruntăm din ce în ce mai des cu epidemii. Dacă aţi fost atenţi, în SUA s-au confruntat cu o epidemie foarte mare de rujeolă, asta pentru că anumite contingente de copii nu s-au mai vaccinat cu vaccinul antirujeolic. Cu acelaşi lucru ne vom confrunta şi noi, iar faptul că punem piedici în realizarea acestor vaccinări, în loc să alegem calea mai uşoară, alegem calea mai complicată, atunci ne vom trezi cu epidemii şi vom vedea atunci ce vom face”, a spus preşedintele executiv al Federaţiei Sindicale Hypocrat, precizând că există undeva un scurtcircuit. Întrebată dacă se urmăreşte desfiinţarea cabinetelor şcolare, Silvia Spiridon a spus că aceasta este tendinţa. ”Sunt aproximativ 4.000 de cadre medicale şcolare la nivel naţional. Ar trebui un medic de şcoală să aibă 1.500 de copii, iar medicul ajunge în unele locuri şi la 4.000 de copii. Se duc şi pe la câte zece unităţi. Ar fi o greşeală să se scoată campaniile de vaccinare din cabinetele şcolare”, a spus Spiridon. Amalia Şerban, director în cadrul Ministerului Sănătăţii, a spus că vaccinarea a scăzut dramatic în fiecare an. ”La poliomielită, vaccinarea scade cu un procent. Sunt 700 de medici şcolari în cabinetele medicale din 11.000 de unităţi de învăţământ. Medicul şcolar nu are timpul necesar să informeze părinţii. Pentru administrarea fiecărui vaccin, medicii de familie ar putea primi 10 lei. Medicul de familie ştie de situaţia sănătăţii copilului”, a adăugat Șerban. La rândul său, secretarul de stat Alin Ţucmeanu a spus că trebuie găsită o soluţie pentru medicii şcolari, pentru a se vedea unde vor funcţiona. ”Eu cred că este mai bine ca vaccinarea să se facă la medicul de familie. Medicii de familie vor intra la plata per serviciu”, a declarat secretarul de stat.