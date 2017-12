Vaccinul “Cantacuzino” - bun în SUA, respins în UE

11:57:32 / 08 Februarie 2014

la mintea oricui

Toata lumea cunoate cat de mari sunt afacerile industriei farmaceutice si de ce sunt in stare pt. a castiga cat mai mult.Peste tot sunt cozi de topor care pt. cativa arginti sunt in stare sa se vanda.Dar a trimite in Franta vaccinul romanesc pt. validare in conditiile in care toti romanii se vaccineaza cu cel frantuzesc ,este ca si cum ai vrea sa vinzi nisip in Sahara.Nu sunt nationalist dar nu pot sa nu ma intreb cum de ne-am vaccinat atatia ani cu ce producea institutul Cantacuzino si acum nu se mai poate;cand s-a comis atentatul la sanatatea noastra:atunci sau acum?