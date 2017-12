Vama, Vali Crăciunescu şi Mahala Rai Banda, la Mamaia Fairytale

Și acest nou weekend din cadrul Festivalului Verii 2017 - Fairytale, 1st Edition, este dedicat distracţiei totale cu cei mai buni artişti ai României! Mai mult decât atât, programul continuă şi marţi, când toată România va celebra Ziua Marinei Române, alături de trupa Vama, cu cei de la Publika în deschidere!

Vineri, 11 august 2017, începând cu ora 20.30, publicul va putea să se delecteze cu un repertoriu divers, alături de celebra trupă Mahala Rai Banda, dar și de Blue Sound Team & Vali Crăciunescu, într-un concert plin de farmecul muzicii lăutărești și balcanice, reinterpretată în stilul personal al fiecăreia dintre formații. Spectatorii vor putea să aplaude, în deschidere, prestația Blue Sound Team și Vali Crăciunescu, ce vor da glas unor piese celebre precum „Mama mea e florăreasă”, „Hai acasă” și multe altele. Cei de la Mahala Rai Banda vor încheia seara cu un program incendiar ce cuprinde melodii ca „Muro Șavo”, „Chi bari” sau „Hora minorităților”. Ca de obicei, Baletul Fairytale va însoți spectacolul, în coregrafia lui Horațiu Cherecheș.

Sâmbătă, 12 august 2017, Festivalul Mamaia Fairytale prilejuiește spectatorilor o nouă întâlnire cu muzica de bună calitate. Astfel, începând cu ora 20.30, scena din Piațeta Casino din Mamaia va răsuna de șlagăre pop, rock, arii din musicaluri, operete și opere, în concertul „A Whole New World”. Publicul va putea să aplaude Orchestra și Corul Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța, alături de soliști precum Laura Eftimie, Lucia Mihalache, Madeleine Pascu, Smaranda Drăghici, Răzvan Săraru, Marius Eftimie, Doru Iftene și Adrian Pîrlea. Baletul Fairytale va aduce un plus de culoare serii, sub atenta îndrumare a lui Horațiu Cherecheș.

Duminică, 13 august 2017, este rândul celor mici să primească un nou cadou artistic din partea Festivalului Mamaia Fairytale. De la ora 19.30, vor urca pe scenă membrii trupei Club Amicii, care promit un spectacol plin de culoare și veselie, în care copiii, dar și părinții vor lua parte la nenumărate distracții și aventuri care mai de care mai interesante.

Marți, 15 august 2017, Festivalul Mamaia Fairytale va celebra, alături de constănțeni și de turiști, Ziua Marinei Române printr-un concert senzațional. Seara se va deschide cu trupa Publika, ce va da tonul distracției cu piese precum „Căzut din nori”, „Tot ce vreau”, dar și cu cover-uri celebre: „Personal Jesus” și „Viva la vida”. Spectacolul va continua într-o notă plină de viață, prin concertul trupei Vama. Publicul va dansa și va cânta pe șlagăre ca „18 ani”, „Să dansăm” sau „Vara asta”.

Festivalul Mamaia Fairytale 2017 este organizat de Asociația Eurocult, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Tomis“ Constanţa, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Constanţa, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“, Inspectoratului de Poliţie al Municipiului Constanţa, Teatrului Naţional de Balet „Oleg Danovski” din Constanţa.