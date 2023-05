Varză revine în forță pe scena show-ului iUmor

Cea mai nouă ediție cu audiții iUmor îl va readuce în fața juraților pe Varză, care este decis să ajungă până în ultima etapă a competiției. Comediantul i-a cucerit pe Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Delia și Cheloo cu energia debordantă folosită în timpul numărului de stand-up, dar și când camerele de filmat nu au fost pe el. Dan Badea a urcat și el pe scena iUmor cu un moment special, iar Șerban Copoț și magicianul Robert Tudor l-au susținut de lângă masa juraților.

Varză, pe numele din buletin Daniel Ilie, s-a înscris din nou la iUmor și își dorește enorm să își adjudece marele premiu al emisiunii. El locuiește de 3 ani în Anglia și, când nu are spectacole acolo, le onorează pe cele din România. Despre materialul scris pentru audițiile acestui sezon acesta spune că s-a inspirat din experiențele trăite în backstage-ul show-urilor sale, iar juraţii n-au scăpat nici ei de glumele lui. „Juriul poate să confirme ceea ce urmează să spun. Toată lumea are impresia că: «Mamă, artiștii, ce viață frumoasă! Vin cu limuzine, covorul roșu… au cabina lor unde se machiază». Nu! Am stat și în magazii, am spart și sticle cu alcool, pentru că s-a împiedicat Țuțu într-un spectacol și am pus banii pe care trebuia să îi luăm de la public și am mai dat şi 250 de lei de la noi ca să plătim paguba“, a spus concurentul în timp ce toți cei prezenți în platoul de televiziune râdeau.

Hohotele de râs au răsunat și mai tare când Varză a povestit un episod delicat trăit la un spectacol la care erau prezenți un artist cunoscut de la noi, soția acestuia și cumnata lui. Delia a fost prima care a luat cuvântul: „Mi-a plăcut foarte tare și îmi plac, în general, poveștile tale“. În timp ce Nelu Cortea a spus: „Ai o energie foarte mișto și aș vrea, Doamne-ajută, să am la 55 de ani energia pe care o ai tu“, Cătălin Bordea a precizat: „Eu, când mă uit la tine, te văd George Carlin dacă n-ar fi avut succes, arăți ca el“. Varză a intervenit imediat și a dezvăluit: „Am material și mă duc în George Carlin – dezavantajul faptului că te-ai născut urât. Dar o să-l dau în finală“. Ca să ajungă în această etapă a competiției de umor de la Antena 1, trebuie să treacă de jurizarea strictă, însă, și de votul publicului.

După o pauză de aproape trei ani, Dan Badea a urcat pe scena iUmor cu un număr de stand-up despre pandemia de coronavirus. „Cea mai nepotrivită cumpărătură-armă de apărare: am luat un pistol cu gel lacrimogen – 1.800 de RON. Ce a fost lacrimogen la el?!? Am plâns după bani. Deci, a venit un pistolaș de firmă, nu zic firma – cu W începe –, dar cred că și lui Adi Minune îi era mic! Arăta de ziceai că este breloc!“, a spus prezentatorul, care a povestit și o scenă savuroasă petrecută la malul mării alături de soția lui, Mădălina Badea, și fiul lor, Aris.