Viceprimarul din Grădina face greva foamei

Viceprimarul PLD al comunei Grădina, Maria Adam, a intrat, de ieri, în greva foamei, din cauză că primarul PNL nu-i permite să-şi desfăşoare activitatea în incinta noii clădiri a primăriei. În jurul orei 08.00, Maria Adam l-a anunţat pe primarul comunei Grădina, Ion Melcea, că s-a hotărît să intre în greva foamei, considerînd că este cea mai bună cale de protest faţă de abuzurile acestuia. „Chiar de la începutul mandatului său, primarul Ion Melcea mi-a spus că nu mă vrea în funcţia de viceprimar. A spus că sînt femeie, iar el nu suportă să-şi desfăşoare activitatea în apropierea persoanelor de sex feminin. La sfîrşitul săptămînii trecute, a fost inaugurat noul sediu al Primăriei comunei Grădina. Eu am fost în concediu pînă luni, cînd am revenit la muncă. Am intrat în noul sediu şi am căutat minute în şir biroul meu. Am mers la primar să-i cer socoteală, iar el m-a trimis să-mi amenajez un birou în clădirea Agronomului, care, din punctul meu de vedere, nu mai poate fi folosită. Voi continua această formă extremă de protest, pînă cînd se vor găsi oameni care să facă ceva pentru a opri abuzurile primarului”, a declarat viceprimarul comunei, Maria Adam. Primarul, acuzat de subalterna sa că ar fi misogin, respinge cu vehemenţă acuzaţiile aduse şi spune că Maria Adam nu vrea decît să pună mîna pe fotoliul de primar pentru a putea realiza interesele grupului de consilieri pe care îl conduce. „Din momentul în care am fost instalat ca primar, Maria Adam, în calitatea sa de viceprimar, nu a căutat decît să satisfacă nevoile grupului de interese pe care îl conduce, format în totalitate din membrii ai PLD, şi nu a avut niciun moment timp pentru problemele cetăţenilor, care şi aşa au fost loviţi din plin de vitregiile vremii. Într-adevăr, a venit la mine să mă întrebe de biroul ei, iar eu i-am sugerat să amenajeze un spaţiu în clădirea Agronomului, unde să-şi desfăşoare activitatea alături de Biroul de Gospodărire Comunală. Ea mi-a reproşat că acel imobil nu poate fi folosit, însă nu este deloc aşa, deoarece în jumătate din acel spaţiu funcţionează Poliţia Grădina. I-am mai spus că, în calitatea sa de viceprimar, are obligaţia de a fi tot timpul lîngă cetăţeni, însă, din păcate, ea nu prea se omoară cu firea. O interesează doar să mă reclame peste tot pe unde are ocazia, în speranţa că va ocupa fotoliul de primar înainte de termen”, a declarat primarul Ion Melcea.