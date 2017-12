Viceprimarul PSD din Băneasa, înlocuit cu un liberal

21:01:49 / 01 Mai 2015

atentie dna

Primaria baneasa a avut contracte cu firma lui parpala.la serviciul financiar al primariei e gaura mare.toti functionarii sunt implicati in frunte cu secretara.pasunea a fost concesionata cum au vrut muschii primarului cunoscut pentru intreaga activitate infractionala la spital.trezorerie si confiscate.turcanarii au facut coada la garaj sa dea spaga miei .a luat spaga in jur de 2oo de miei.consilierului utdr i-a inlesnit contracte din bani publici etc etc