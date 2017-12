Deputatul PSD Victor Ponta a reacţionat şi el la acuzaţiile ministrului Justiţiei, Monica Macovei, prezentate în interviul din EUObserver, potrivit cărora premierul Călin Popescu Tăriceanu nu se implică în lupta împotriva corupţiei. El a declarat, într-o emisiune televizată, că ministrul încearcă în acest fel să arunce vine pe altcineva: „D-na Monica Macovei e în faţa unui eşec grav. Agricultura şi Justiţia sînt cele două domenii cu care am intrat în UE într-un stadiu foarte prost şi care vor duce, mai departe, la diverse semnale din partea UE. D-na Monica Macovei dă vina pe cineva, ca întotdeauna”. Deputatul social-democrat a atras atenţia că românii sînt din ce în ce mai neîncrezători în corectitudinea Justiţiei, drept dovadă prezentînd sondajul de la Bruxelles, în care procentele au scăzut de la 36%, la 26%. Totodată, Ponta se arată contrariat de ordonanţa propusă de Monica Macovei şi adoptată zilele trecute, potrivit căreia DIICOT are voie să urmărească telefoanele fără mandate de la judecător, ceea ce nu demonstrează deloc că vrem să facem parte din Europa: „Ce e absolut sigur e că justiţia nu funcţionează, că funcţionează mai prost decît înainte. Nu numai că am stat pe loc cu justiţia, ci ne-am întors, cel puţin în domeniul penal, în zone care n-au mai existat dinainte de 1989”.