Victorie de palmares pentru CSU Neptun

La aproape trei săptămâni distanță de la ultimul meci susținut în campionatul regulat, echipa feminină de handbal CSU Neptun Constanța a disputat joi ultima partidă oficială din actualul sezon. În premieră, Federația Română de Handbal a decis ca echipele clasate mai jos de locul 3 în cele două serii ale Diviziei A să susțină un joc de clasament. Astfel, formația de pe litoral, care a terminat pe locul 7 în ierarhia Seriei A, a dat piept cu echipa de pe aceeași poziție din Seria B, ACS Sepsi-SIC Sfântu Gheorghe, întâlnirea având loc în sala „Elite” din București. Chiar dacă au fost în vacanță în ultima perioadă și au făcut doar antrenamente ușoare, elevele lui Ionuț Pușcașu au reușit să obțină victoria, scor 30-27, și să încheie acest sezon pe locul 13 în clasamentul general al Diviziei A. „Știam că acest meci este trecut în calendar, însă aveam informații că nu se va juca. Drept urmare, fetele au intrat în vacanță, iar în ultimele zile am programat doar antrenamente ușoare, ca să se mențină în formă. În aceste condiții, am abordat meciul destul de relaxat, iar adversarele au avut și un avantaj de șase goluri în prima repriză. Am revenit și la pauză rămăsese o diferență minimă, 16-15. În repriza secundă am turat motoarele, am trecut la conducere și nu am mai cedat până la final”, a spus antrenorul Ionuț Pușcașu. Pentru CSU Neptun au marcat: Filip 13 goluri, Mușat 4g, Ciucanu 3g, Căldare 3g, Crăciun 2g, Birton 2g, Bari 2g și Iordache 1g.

Citeşte şi:

Final perfect de campionat pentru CSU Neptun

CSU Neptun joacă pentru locul 7

CSU Neptun, aproape de o nouă surpriză

Ultima deplasare a sezonului pentru CSU Neptun