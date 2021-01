Victorie pentru FC Farul în amicalul de la Cumpăna

FC Farul a disputat ieri o primă partidă de verificare împotriva formației U19 a clubului constănțean, pe stadionul “Centenar” din Cumpăna.

Meciul a fost dominat cu autoritate de elevii lui Ianis Zicu, care s-au impus cu scorul de 9-0 (5-0). Golurile au fost marcate de Banyoi 15, 37, 45, Măzărache 18, 31, 63, Al. Stoica 61, Damașcan 67 și Nicula 86.

“Am întâlnit o echipă de juniori, dar am încercat să ne facem treaba noastră, să acumulăm cât mai mult, pentru că ne așteaptă o perioadă foarte grea. Dar și cea mai bună, pentru că pregătirea de iarnă te ține cel mai mult. Așteptăm să mergem în cantonament, unde avem și meciuri amicale, și să facem o pregătire cât mai bună, să ne întoarcem acasă și să trecem la treabă. Lupta pentru un loc în play-off va fi foarte grea. Am avut două meciuri pe final în care dacă scoteam patru puncte, stăteam altfel în clasament. Asta este, deocamdată suntem acolo și vom juca toate meciurile la victorie. Pentru noi, Cupa României este un bonus, dar este foarte bine pentru că vom începe înaintea celorlalte echipe din Liga a 2-a cu un meci oficial, ceea ce ne ajută foarte mult. Dacă reușim să mergem mai departe, ar fi foarte bine pentru moralul nostru. Dar ne așteaptă un meci foarte greu. Prindem multă experiență din astfel de partide și asta ne ajută, pentru că vor urma meciuri foarte grele în campionat”, a spus atacantul Simon Măzărache.

“Suntem foarte fericiți că am revenit la antrenamente. Este o perioadă grea, în care trebuie să ne pregătim foarte bine, să recuperăm ce am pierdut în vacanță. A fost un joc bun, un meci de pregătire cu echipa de juniori. Ne bucurăm că ne-au ieșit fazele de joc și am reușit să marcăm mult, ceea ce nu s-a întâmplat în campionat. Sperăm să o ținem tot așa, să începem cu dreptul, la primul meci oficial, cu Chindia, în Cupă. Mai avem câteva amicale, trebuie să jucăm cât mai bine, pentru că vor urma niște meciuri foarte dificile. Vom lua fiecare meci în parte, vom juca la victorie și, sigur, ne dorim să intrăm în play-off. În Cupă, am eliminat deja o echipă de Liga 1, pe Academica Clinceni și avem speranțe că o să o eliminăm și pe Chindia. Este o echipă bună, agresivă, dar ne dorim să ne calificăm cu orice preț.”, a declarat Marius Leca.