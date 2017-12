Viitorul continuă seria negativă în Liga 1

FC Viitorul a întâlnit duminică, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pe CS Universitatea Craiova. Meciul din etapa a 7-a a Ligii 1 la fotbal s-a încheiat cu victoria formației oltene, scor 2-0, ambele goluri fiind marcate de un fost jucător al Viitorului, Alexandru Mitriță, în minutele 28 și 71. Partida a fost una în care echipa constănțeană a fost, din nou, de nerecunoscut, trupa lui Gică Hagi ajungând la al șaselea joc în campionat fără gol marcat. Oaspeții s-au dovedit periculoși în prima repriză, iar în minutul 28 Florinel Coman a preluat perfect mingea pentru... Alexandru Mitriță la marginea careului și atacantul craiovean a deschis scorul. Țucudean a fost aproape de egalare în minutul 33, însă a ratat șutul după o pasă foarte bună a lui Cristi Ganea. În repriza a doua, în minutul 57, am notat intervenția lui Calancea la mingea trimisă cu capul de același Țucudean, portarul echipei oltene evitând golul Viitorului și la șutul lui Florinel Coman, la colțul scurt, din minutul 63, dar și la reluarea lui Țucudean, din minutul 67. Și cum în fotbal ocaziile ratate se răzbună, Mitriță a înscris al doilea gol al oltenilor în minutul 71, surprinzând defensiva Viitorului. Victorie absolut meritată, cu scorul de 2-0, pentru Craiova, care urcă pe locul secund în ierarhia Ligii 1, în timp ce Viitorul se menține în zona fierbinte a clasamentului, .

Au evoluat următoarele formații - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - D. Lopez, Țîru (cpt.), Boli, Cr. Ganea - Ov. Herea (68 Cicâldău), Mladen (74 T. Băluță), Vînă - Eric (68 A. Chițu), Țucudean, Fl. Coman; CS U. Craiova (antrenor Devis Mangia): Calancea - Spahija (69 Screciu), Kelic (62 Barthe), Thiago - Dimitrov, Mateiu, Zlatinski (cpt.), Burlacu (81 M. Roman II) - Gustavo, Al. Mitriţă, Bancu. Cartonașe galbene: Boli, Ov. Herea, Fl. Coman / Dimitrov, Spahija, Mateiu. Meciul a fost arbitrat la centru de Ovidiu Hațegan (Arad).

Celelalte rezultate din etapa a 7-a - vineri: Astra Giurgiu - CSM Poli Iași 0-0; sâmbătă: Gaz Metan Mediaș - ACS Poli Timișoara 0-2 (Vaşvari 18, 25), Juventus București - FCSB 1-2 (Artur Jorge 1-autogol / R. Benzar 22, Man 35). Duminică seară, de la ora 21.00, va avea loc meciul CFR Cluj - FC Voluntari.

Programul partidelor de luni, 21 august - ora 18.30: FC Botoșani - Concordia Chiajna, ora 21.00: Dinamo București - Sepsi Sf. Gheorghe. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. CFR Cluj 16p (golaveraj: 11-1), 2. CS U. Craiova 15p (9-3), 3. FCSB 15p (10-6), 4. FC Botoșani 13p (11-4), 5. Astra Giurgiu 12p (8-5), 6. ACS Poli Timişoara 10p (5-6), 7. Dinamo București 9p (8-5), 8. CSM Poli Iași 9p (4-6), 9. FC Voluntari 8p (7-7), 10. Sepsi Sf. Gheorghe 6p (5-11), 11. FC VIITORUL 5p (3-6), 12. Gaz Metan Mediaș 4p (4-14), 13. Concordia Chiajna 2p (3-7), 14. Juventus București 2p (4-11).

