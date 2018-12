Viitorul întâlneşte o echipă care nu a primit gol în ultimele două etape

Meciul pe care FC Viitorul o va susţine sâmbătă, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), cu Concordia Chiajna, pe terenul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, este considerat unul greu de către echipa constănţeană. Jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi vin după victoriile cu FC Botoşani, scor 2-1, şi Dunărea Călăraşi, scor 1-0, ambele din deplasare, în timp ce Concordia a remizat în ultimele două jocuri susţinute pe teren propriu, 0-0 cu Dinamo Bucureşti şi Gaz Metan Mediaş. În plus, Chiajna a câştigat partida cu FCSB, din etapa a 11-a, scor 1-0, instalarea lui Dorinel Munteanu pe banca tehnică a formaţiei ilfovene aducând o schimbare în jocul adversarei de sâmbătă a Viitorului. Este adevărat că după succesul cu FCSB a urmat o înfrângere severă, 0-4 cu FC Voluntari, în deplasare, dar jucătorii de pe Litoral sunt conştienţi de dificultatea întâlnirii.

Înaintea confruntării din etapa a 15-a a Ligii 1, FC Viitorul se află pe locul 4, cu 25 de puncte şi golaveraj 17-15, în timp ce Concordia ocupă locul 10, cu 16 puncte şi golaveraj 10-19. În turul sezonului regulat, cele două echipe au încheiat la egalitate, scor 1-1, iar în 16-imile de finală ale Cupei României echipa constănţeană s-a impus, în deplasare, cu scorul de 3-0.

„Este un moment bun, venim după victoriile de la Botoşani şi Călăraşi din campionat. Urmează meciul cu Chiajna, o echipă care a crescut după schimbarea antrenorului, o echipă care primeşte greu goluri şi cred că va fi un meci greu. Ne gândim să câştigăm. Important este să luăm fiecare meci în parte şi să încercăm să câştigăm. Mai sunt foarte multe meciuri, este un campionat foarte strâns. Obiectivul este să strângem cât mai multe puncte, cât mai repede şi cu cât vom fi mai repede calificaţi matematic în play-off cu atât va fi mai bine” - Sebastian Mladen.

„Întâlnim o echipă bună, cu jucători experimentaţi, cu un antrenor cu experienţă. Trebuie să aplicăm principiile noastre. Echipele care vin la noi se închid foarte bine. Dacă rămânem concentraţi la toate meciurile eu zic că greu ne stă cineva în cale şi ne putem face punctele pentru play-off. Vrem să ne calificăm în play-off” - Ionuţ Vînă.

„Meci acasă, unde ne dorim, cu siguranţă, cele trei puncte. Întâlnim o echipă care are un antrenor (n.r. - Dorinel Munteanu) cu o experienţă foarte mare de a câştiga, care a adus disciplină, organizare foarte bună, rezultate foarte bune. O echipă care primeşte puţine goluri. Din toate punctele de vedere cred că ne aşteaptă un meci greu, chiar dacă în Cupa României am câştigat cu 3-0. Suntem pregătiţi. Ne interesează foarte mult cele trei puncte. Suntem într-o perioadă bună. Sper să producem foarte mult fotbal şi sperăm să fie o victorie frumoasă. Sunt puncte importante şi sper să mergem înainte, pe linia noastră. O să iasă un meci frumos, el (n.r. - Dorinel Munteanu) a câştigat titlul, eu am câştigat titlul, o plăcere deosebită să ne întâlnim” - Gheorghe Hagi.