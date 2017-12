Viitura a ocolit casele, dar a distrus infrastructura

INVESTIŢIA CARE A SALVAT LOCUITORII Ploile torenţiale din zilele de 30 iunie şi 1 iulie au dat serioase bătăi de cap reprezentanţilor administraţiei locale din comuna Independenţa. Am putea spune că primarul Cristea Gâscan cu un ochi râde şi cu celălalt plânge. Edilul se bucură de faptul că viitura nu a afectat decât şase case în întreaga comună, viaţa locuitorilor nefiind pusă în pericol. „Investiţia de un milion de euro s-a dovedit a fi salvarea pentru locuitorii din comună. Fără acele rigole reabilitate, am fi vorbit acum de zeci de case şi gospodării inundate şi de pagube foarte mari, poate chiar de vieţi omeneşti”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. Acesta este însă, în acelaşi timp, supărat pentru că viitura a distrus infrastructura comunei. „Cele şase străzi complet reabilitate prin SAPARD sunt acum impracticabile. Viitura a măturat tot. Nu se mai poate circula pe niciuna dintre aceste străzi. Vorbim despre trei kilometri de drum, în care au fost băgaţi bani comunitari, care acum s-au dus pe apa sâmbetei, la propriu. Mai mult decât atât, 14 podeţe, ridicate de locuitori, au fost luate de ape. La fel şi cele două poduri din Tufani. Sute de tone de piatră au fost adunate de viitură de pe străzi şi depozitate în canalele colectoare ale apelor pluviale. Drumul dintre Independenţa şi Movila Verde a fost de asemenea afectat, porţiuni întregi de asfalt fiind dislocate de viitură. Atât luni, cât şi marţi, împreună cu peste 160 de locuitori din comună, am încercat să reparăm ceea ce se putea. Am îndepărtat nămolul rămas în urma inundaţiilor, am repoziţionat cele 14 podeţe”, a spus primarul.

PAGUBE LA INFRASTRUCTURĂ În anul 2008, când comuna Independenţa a fost lovită de inundaţii, pe lângă zecile de case afectate, trei dintre cele şase străzi la care am făcut referire mai sus au fost distruse de viitură. A fost momentul în care Primăria Independenţa a luat decizia implementării proiectului de un milion de euro prin care au fost complet reabilitate rigolele din localitate. „Avem şi pentru satul Movila Verde un proiect asemănător celui din Independenţa. Dar până la implementarea acestui proiect, împreună cu locuitorii am trecut la decolmatarea şanţurilor, care în prezent sunt pline de piatră adusă de apă, mai ales că spre sfârşitul săptămânii se anunţă din nou vreme rea. Am solicitat ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa şi al Prefecturii, am cerut 10 tone de motorină pentru a putea lucra cu utilajele pe care le avem. Sperăm să primim cât mai repede ajutor”, a explicat primarul. El a adăugat că, potrivit primelor estimări, pagubele depăşeşc 200.000 de lei. Aşa cum spuneam, investiţia de un milion de euro de la Independenţa vine în urma problemelor pricinuite de inundaţiile din 2008. În aceste condiţii, existenţa hărţilor de hazard, care ne arată concret punctele nevralgice din judeţ, poate contribui decisiv la implementarea unor proiecte cu bani europeni, care la final să fie în interesul comunităţilor.