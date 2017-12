Vinerea Neagră, mini-boom consumist

SMARTPHONE-UL, LA PUTERE Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată din România a crescut cu 2%, în 2012, faţă de anul precedent, la 1,4 miliarde euro, pe fondul unui mini-boom de 10% în trimestrul IV, generat de campaniile de reduceri de Black Friday şi Crăciun. „Performanţe pozitive s-au înregistrat în sectoarele foto, telecom, IT şi electronice. Electrocasnicele mici şi cele mari s-au vândut mai prost decât în 2011”, se arată într-un studiu de piaţă efectuat de GfK. Astfel, sectorul foto a crescut cu 11%, faţă de anul trecut, la 49 milioane euro. Din total, aproape 7 milioane euro au fost generate doar de camerele profesionale D-SLR. Şi piaţa de telefoane mobile şi smartphone-uri a urcat cu 2%, în 2011, la 75 milioane euro, avansul din trimestrul IV fiind de 23,7%, potrivit datelor GfK. „Telefoanele mobile pierd teren de la lună la lună, deşi încă domină piaţa la volumul vânzărilor. Singurul segment care aduce profit este cel al smartphone-urilor”, spun autorii studiului.

SĂ FIE DE BINE? În ultimele trei luni din 2012, promoţiile cu cel mai mare impact au fost cele pentru tablete, periferice (mauşi, tastaturi, camere web) şi computere portabile. Pe de altă parte, segmentul electronicelor, „regele” incontestabil al erei creditului cu buletinul, a urcat cu doar 5%, la 296 milioane euro, aproape o treime din vânzări având loc în timpul campaniilor de Black Friday şi Crăciun. Trecând peste cifre, datele GfK indică un trend de care majoritatea analiştilor se teme - consum generat de majorările salariale, care nu asigură un plus sustenabil în PIB, şi care, în cazul nostru, se traduce în inflaţie importată. Majoritatea electronicelor şi electrocasnicelor sunt produse de import, în al căror preţ se regăsesc toate „relele” posibile (carburanţi, taxe vamale, curs etc). Comparativ, în SUA, o creştere a pieţei bunurilor de folosinţă îndelungată e motiv de sărbătoare la bursă şi e un semn că economia e OK.