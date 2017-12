Vinovaţii fără vină!

MOŢIUNE Atacurile împotriva miniştrilor din Guvernul Ponta au devenit sport naţional pentru unii dintre parlamentarii Opoziţiei, care nu scapă niciun prilej „de a-i faulta” pe reprezentanţii USL. O ultimă ofensivă a avut loc la începutul acestei săptămâni, când deputaţii au respins o moţiune simplă a aleşilor PDL şi PP-DD intitulată “Scăpaţi mineritul din Valea Jiului de norocul rău al conducerii bicefale Vosganian - Niţă”. Vizat direct prin această moţiune, Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a declarat: „Pe vremuri era pe la Gara de Nord un panou uriaş pe care scria “Nicio zi fără peşte oceanic”. Astăzi, locul peştelui oceanic a fost luat în agenda PDL demisia miniştrilor, de preferinţă liberali. Cei care au stricat până acum au stat bine mersi în funcţie. Cei care vor să repare sunt ameninţaţi cu demisia”, a spus Vosganian.

„VINOVAT” Ministrul Economiei a afirmat în postarea sa că se găseşte într-o situaţie hazlie. „Timp de doi ani am fost ministrul Energiei şi nu am avut niciun conflict sindical, iar împotriva mea nu s-a redactat nicio moţiune pe tema energiei. Acum, când nu mai sunt ministru al Energiei, am fost chemat, la Camera Deputaţilor, să înfrunt o moţiune pe energie. De câteva zile citesc tot felul de titluri năstruşnice. Ba Monica Iacob Ritzi îmi cere să plec pentru că termocentrala de la Mintia vinde cărbunele prea scump, ba Andreea Paul îmi spune să plec pentru faptul că electricitatea e prea scumpă în România. Culmea culmilor, revista Caţavencu zice să plec nu doar de la guvernare, ci chiar din PNL, pentru că am scris libretul poemului simfonic “Visătorul trezit” care tocmai a fost prezentat la Operă(!). Mai rămâne să mi se ceară demisia pentru înfrângerile de la Războieni şi Jilişte, ori pentru dezastrul de la Turtucaia. Rog parlamentarii respectivi să se grăbească cu moţiunea, ca să evite, prin forţarea demisiei mele, încercuirea de la Cotul Donului”, a conchis Vosganian.