Vis împlinit pentru Halep

Cea mai bună sportivă a momentului în România, Simona Halep, şi-a onorat statutul de mare vedetă şi de idol în sportul autohton, câştigând duminică prima ediţie a BRD Bucharest Open, turneu WTA dotat cu premii în valoare de 250.000 de dolari şi găzduit de Arenele BNR din Bucureşti. Tenismena constănţeană a reuşit această performanţă într-o manieră impresionantă, mai ales că venea după un parcurs lung şi obositor la Wimbledon, dar şi după o accidentare la gleznă. În finală, Halep a trecut de italianca Roberta Vinci, scor 6-1, 6-3.

„Sunt foarte bucuroasă că am câştigat. A fost visul meu să câştig primul turneu organizat în România şi este ceva extraordinar. Mă bucur că am jucat un tenis bun, deşi am fost obosită după Wimbledon. Meciul cu Monica Niculescu a fost mai dificil decât cel decisiv pentru câştigarea trofeului. În finală am intrat mai pozitivă, am jucat mai agresiv şi am terminat în două seturi. Sunt foarte mulţumită de felul cum am jucat la acest turneu”, a declarat Halep la final.

ASALTATĂ PENTRU AUTOGRAFE. După festivitatea de premiere de la BRD Bucharest Open, sportiva în vârstă de 22 de ani a stat peste o oră ca să le dea autografe copiilor prezenţi la Arenele BNR. „A fost o plăcere că aceşti copii au venit să ia autografe şi să facă poze cu mine. Au stat toată săptămâna în soare. A şi plouat şi sunt sigură că nu a fost uşor pentru ei şi le mulţumesc. Sunt fericită că pot să aduc bucurii românilor, familiei mele şi prietenilor. Victoria de azi este o împlinire, pentru că sunt acasă. Grand Slam-ul este, însă, cel mai mare turneu şi cred că bucuria cea mai mare este acolo, însă turneul de aici a fost unul special pentru mine şi chiar am avut câteva lacrimi după finală”, a mărturisit constănţeanca. Spre deliciul publicului, Halep a trimis în tribune cu piciorul trei mingi de tenis pe care se afla autograful său. „Am şutat pentru că mă durea mâna şi mi-a fost mai uşor cu piciorul. Am şutat cu stângul pentru că la picior sunt stângace”, a explicat proaspăta campioană de la Bucureşti.

O SĂPTĂMÂNĂ DE PAUZĂ. După turneul de la Bucureşti, Halep va petrece o vacanţă de o săptămână alături de familie, după care se va antrena pe hard pentru turneele din America. Primul turneu la care va lua startul este programat la Cincinnati (SUA), în perioada 11-17 august. Gândurile campioanei s-au îndreptat însă şi spre US Open, unde este cotată printre favorite: „Este greu şi nu vreau să mă gândesc prea sus. Iau meci cu meci şi sper să joc cât de bine pot”. Obiectivul pe termen lung îl reprezintă menţinerea în topul celor mai bune jucătoare din circuitul WTA şi câştigarea unui turneu de Grand Slam. În plus, Halep are şansa de a o egala pe managera sa, Virginia Ruzici, cea mai bună sportivă din istoria tenisului feminin românesc. „Nu m-am gândit dacă pot să ajung numărul 1. Vreau să joc fiecare meci în parte şi voi vedea. Vreau să fiu constantă în clasamentul WTA şi să joc mulţi ani de acum înainte. Mai am patru turnee de câştigat până să o ajung pe Virginia Ruzici, dar dânsa are şi un Grand Slam, care înseamnă enorm. Sper ca şi eu să câştig unul într-o zi”, a spus Halep.

RĂMÂNE PE LOCUL 3 WTA. Graţie succesului de la BRD Bucharest Open, constănţeanca şi-a păstrat locul 3 în clasamentul mondial, cu 6.785 de puncte, fiind devansată doar de americanca Serena Williams, cu 9.510p, şi de chinezoaica Na Li, cu 6.960p. În plus, Halep şi-a consolidat poziţia secundă în ierarhia celor mai bune jucătoare din acest an, primele opt urmând să participe la finalul anului la Turneul Campioanelor, găzduit de Singapore. Astfel, Simona a strâns 4.869 de puncte, fiind la doar 11 puncte de liderul ierarhiei, rusoaica Maria Şarapova.