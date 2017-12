Vitralii pentru bolnavii de cancer

Cancerul de sîn este cea mai comună şi răspîndită formă de cancer în rîndul femeilor. Specialiştii spun că o femeie din şase este afectată de această boală, iar 20% din femeile cu cancer de sîn pierd lupta împotriva acestuia. Cauza cancerului de sîn nu este cunoscută în prezent, însă există anumiţi factori de risc care trebuie luaţi în considerare. Riscul de a face cancer mamar creşte o dată cu înaintarea în vîrstă, însă acesta tinde să fie mai agresiv la femeile tinere. Medicii spun că aprox. 5% din cazurile de cancer de sîn sînt determinate de factori ereditari. În Clinica de Oncologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă sînt internate şi ţinute sub observaţie peste 1.300 de paciente, dar oncologii bănuiesc că în tot judeţul sînt mult mai multe femei bolnave, care se tem sau cărora le este ruşine să vină la medic pentru a face un control. Tratamentul unei femei bolnave de cancer este foarte scump şi, de cele mai multe ori, pacientele nu şi-l permit. O altă problemă pe care cu greu o pot rezolva femeile bolnave este cea a protezelor pentru sîn, care au preţuri foarte mari. Pentru a le ajuta pe cele care suferă din cauza acestei boli care loveşte fără milă, preşedintele Asociaţiei Oncologic Rom, Corina Alexandru, a deschis o expoziţie de vitralii în zona Casino, din Mamaia. “Am decis să fac ceva ca să îi ajut pe bolnavii de cancer. Chiar dacă nu cîştig foarte mult de pe urma vitraliilor, fiecare ban în plus este binevenit. Preţurile variază între 15 şi 300 de lei. Nu avem doar vitralii, ci şi vase pictate. Vitraliile abordează teme florale, abstracte, peisaje, dar am pictat şi icoane. Sper ca oamenii să înţeleagă cît de mult au nevoie bolnavii de cancer de ajutor material”, a declarat Corina Alexandru. Cei care ajung la standul cu vitralii pot, de asemenea, să afle mai multe despre cancer, cum se poate învăţa să trăieşti cu el şi chiar cum se poate învinge. O parte din banii cîştigaţi vor fi donaţi bolnavilor din secţia de Oncologie, iar o parte vor fi direcţionaţi către bărbaţii care suferă de cancer de prostată. “Sper să pot strînge cîteva sute de euro ca să demarez un program împreună cu Organizaţia Internaţională Europe Uomo, care ajută bolnavii de cancer de prostată. Bărbaţii care suferă de această afecţiune au nevoie de un tratament special”, a spus Corina Alexandru. Cum afară temperaturile sînt ridicate şi Corina Alexandru suferă, la rîndul său, de cancer, nu poate fi găsită în Mamaia decît după orele 19:00.