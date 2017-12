Vorbe grele de ministru...

01:38:02 / 12 Iunie 2015

muie la ministri

sint plecat de 22 ani din tara sint mundru de familia care o am .Un bou ca Rusu nu stie cit suferi in strainatate pentru 1500euro ,mi de euro am trimis in tara sa poata sa fure ministri sa se inbogateasca peste noapte CURVA E MASA CA A NASCUT UN BOU CARE NU GINDESTE CIND VORBESTE .Cu salariu de 250 euro care il luam in Romania ca electrician puteam sa traies si sa trimit copi la facultate si sa le fac o casa nu aveam salariu de ministru asa am fost obligat sa parasesc pe cei dragi sa pot sa le ofer un trai mai bun