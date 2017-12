Vrei o căsnicie fericită? Iată ce ar trebui să spui mai des!

Îți dorești să ai o relație sau o căsnicie fericită? Ar trebui să spui mai des că îi ești recunoscător persoanei de lângă tine, pentru că, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii americani, exprimarea recunonștinței este ingredientul magic care face căsniciile fericite. Într-un studiu publicat în revista „Personal Relationships“, cercetătorii de la Universitatea din Georgia (SUA) au examinat legătura care ar putea exista între o situație financiară dificilă și calitatea vieții conjugale, analizând în special comunicarea dintre membrii cuplurilor și în particular exprimarea recunoștinței de către soți. Printr-o anchetă realizată la telefon, echipa de cercetători a intervievat 468 de persoane căsătorite, cărora le-au fost puse întrebări despre situația lor financiară, despre modalitățile de exprimare a recunoștinței în cuplu, dar și despre modurile în care comunică. Rezultatele studiului au arătat că manifestarea recunoștinței între soți este predictorul cel mai coerent și mai semnificativ pentru calitatea vieții conjugale. ”Am constatat că a te simți apreciat și a ști că soțul/soția vă stimează influențează felul în care vă simțiți în cuplu, cât de puternic este angajamentul dumneavoastră și credința că acesta va dura”, susține Ted Futris, co-autor al studiului și profesor asociat la College of Family and Consumer Sciences. Rezultatele arată puterea unui simplu ”mulțumesc”, a explicat, la rândul său, Allen Barton, autorul principal al cercetării. ”Chiar dacă un cuplu trece prin momente dificile în alte arii ale vieții, recunoștința într-o relație poate contribui la o căsnicie fericită”, a subliniat el.