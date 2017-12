Vrei o tarabă în Constanța sau Mamaia? Iată cum o poți obține!

Primăria Constanța reia licitațiile pentru închirierea tonetelor din stațiunea Mamaia și din oraș. În 19 iunie, de la ora 12.00, la sediul din bd. Tomis nr. 51, sunt scoase la licitație mai multe amplasamente destinate comercializării de sucuri naturale, sandwich-uri, popcorn, înghețată sau vată de zahăr, precum și pentru închirierea echipamentului sportiv în Constanța. În aceeași zi și la aceeași oră are loc licitația pentru închirierea de spații destinate comercializării de articole lucrate manual și cadouri estivale. „Oferta se va depune pentru fiecare amplasament în parte, pe tip de activitate desfășurată. Garanţia de participare (rambursabilă) este de 100 lei/amplasament/tip de activitate. Taxa de participare (nerambursabilă) este de 100 lei/amplasament/tip de activitate. Preţul minim de pornire a licitației publice deschise, modalitatea de organizare și desfășurare a licitației, cât și zonele cu numărul de amplasamente sunt detaliate în caietul de sarcini și în instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de închiriere, care se obțin odată cu achitarea taxei de participare/amplasament/tip de activitate. Perioada sezonului estival 2017 este de 90 de zile. Documentele licitaţiei se pot procura începând cu data de 12.06.2017, între orele 13.00 - 16.00, de la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3. Data-limită pentru depunerea ofertelor este 16.06.2017, ora 16.00. Ofertele se vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3. Relații suplimentare se pot obține de la Centrul de Informare pentru Cetățeni situat în City Park Mall, bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C, etajul II, biroul nr. 3”, se arată într-un comunicat al Primăriei Constanța.