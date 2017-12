Vreme ploioasă în weekend

Vremea se va menţine în general instabilă, cu înnorări și ploi, în Dobrogea, spun meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Potrivit lor, sâmbătă, 22 octombrie, vremea va fi mohorâtă și ploioasă, iar maxima va urca până la 18 grade Celsius. Nici duminică, 23 octombrie, nu scăpăm de ploi. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 17 grade C, iar cele minime între 7 și 13 grade C. Începutul de săptămână nu mai aduce vreme ploioasă, însă temperaturile vor fi în scădere. Cerul va fi înnorat, iar maxima nu va mai depăși 13 grade C.