Vremea în weekend, dar și estimări pentru la vară!

Weekend-ul ne aduce vreme frumoasă, cu temperaturi în creștere. Cel puțin așa se arată în prognoza specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în următoarele zile. Sâmbătă, 21 mai, cerul va fi variabil, parțial înnorat în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 18 și 22 de grade Celsius, iar minimele între 12 și 16 grade C. Duminică, 22 mai, vremea se va menține frumoasă. Vom avea timp atât cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 24 de grade C, iar cele minime între 11 și 16 grade C. Luni, 23 mai, temperatura maximă va ajunge la 26 de grade C, însă meteorologii anunță ploi.

VA FI O VARĂ TORIDĂ

Meteorologii estimează o vreme caldă pentru următoarele 3 luni, cu valori termice ce vor depăşi, mai ales în regiunile sudice şi vestice, mediile climatologice ale perioadei, precum şi deficit de precipitaţii în regiunile sudice şi local în cele sud-estice şi estice, reiese din prognoza valabilă pentru intervalul iunie - august, publicată de ANM. În iunie, valorile termice medii lunare ale aerului vor fi apropiate de normalul perioadei, în cea mai mare parte a ţării. Precipitaţiile totale lunare vor fi deficitare în regiunile sudice şi local în cele sud-estice şi estice, iar în restul teritoriului vor fi apropiate de media climatologică. În iulie, temperaturile medii ale aerului se vor situa peste normalul perioadei în sud-estul şi local în sudul şi estul ţării. În restul teritoriului vor fi valori termice apropiate de media climatologică, media multianuală a lunii fiind de 20,2 grade C. În privinţa precipitaţiilor, în luna iulie ele vor fi deficitare în cea mai mare parte a teritoriului. Potrivit ANM, în august, temperatura aerului se va situa peste medie în sud-est şi, local, în sud şi vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de media climatologică, stabilită la valoarea de 19,7 grade Celsius. Temperaturile medii vor fi de până la 23 de grade Celsius în Moldova, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Totodată, cantităţile totale de precipitaţii se vor menţine deficitare în cea mai mare parte a teritoriului, cu excepţia regiunilor nordice, unde se vor apropia de norma multianuală.