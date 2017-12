„Vreți o țară paralizată? Ignorați scumpirea RCA“

Noul protest al transportatorilor e pe bune și începe marți, 16 august. Până la ziua zero, de fapt, zilele zero (14 - 15 septembrie), puteți lua parte cu toții la prologul revoltei - mai exact, dacă treceți prin fața sediilor Guvernului și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), claxonați! Să știe băieții că nu scapă. În plus, ca să arătați că sunteți împotriva scumpirilor aberante ale poliței RCA, lipiți-vă în parbriz un poster cu mesajul „Protest RCA“. Simplu și la obiect. „Este prima formă de protest pașnic din București, din această vară, al transportatorilor și persoanelor fizice nemulțumite de prețul de lux al RCA (care, culmea, nici măcar nu despăgubește, în caz de daună). ASF, o instituție cu rol de protecție a consumatorilor, simulează grija, fiind, de fapt și de drept, artizanul din umbră al acestui genocid al transportatorilor români“, spune președintele confederației transportatorilor COTAR, Vasile Ștefănescu. El amintește că, până în prezent, guvernul tehnocrat și ASF au ratat două ocazii de a rezolva problema prețului RCA, care a devenit o problemă națională - „Este foarte posibil ca, în urma mega-protestului din septembrie, ei să nu mai aibă această șansă, pentru că nu vom mai sta să ascultăm promisiuni. Vor să vadă cum arată o țară paralizată din cauza transportatorilor? Foarte bine! Vor trebui să-și asume consecințele“. Și asta nu e tot! Începând de marți și până la data soluționării problemei, toate autovehiculele de marfă vor reduce viteza de circulație în întreaga țară (până la limita evitării oricărui pericol), timp de minimum două ore pe zi (începând de la 10.00), după modelul patentat de transportatorii din Alba, Brașiv, Cluj și Baia Mare. „Dacă până la 15 septembrie nu se rezolvă problema RCA, vom scoate cheia din contactul tuturor camioanelor, taxiurilor și autobuzelor de pe drumurile publice“, conchide Ștefănescu.