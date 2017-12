„Wild Art” a adus tinereţea la Căminul pentru bătrâni

Asociaţia culturală „Wild Art” a bifat un nou succes, ieşind în cetate, de această dată în mijlocul bunicilor, într-o zi de mare sărbătoare, de praznicul Sfinţilor Mucenici. Aceasta le-a adus, ieri, bătrânilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice poezia, cântecul, desenul, primăvara şi tinereţea, în cadrul unui spectacol emoţionant.

TRADIŢII DE „MĂCINICI” În deschiderea evenimentului, şeful Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale, dr. Virgil Coman, căruia i-a revenit frumoasa misiune de a prezenta momentele artistice din program, a vorbit despre semnificaţia zilei de 9 martie. Şeful Arhivelor constănţene a amintit de legenda Babei Dochia, de tradiţia „măcinicilor” din aluat, dar şi de obiceiul de a bea 40 de pahare în amintirea celor 40 de martiri din Sevastia, pe care Biserica Ortodoxă Română îi cinsteşte în a noua zi a lui Mărţişor. „Eu nu recomand acest lucru. Tradiţia populară a consemnat acest lucru, însă medicii recomandă cumpătare”, a subliniat dr. Virgil Coman, amintind de alte tradiţii populare care se practică de Mucenici.

„ZVON DE PRIMĂVARĂ” Apoi a luat cuvântul Mihaela Morogan, cu un monolog incitant din piesa „Bădăranii”, de Carlo Goldoni, tânăra fiind secondată de colega ei, Paula Rusu, cu „Toamna în parc”, de George Topârceanu. A venit şi rândul micuţelor „flori” de la clasa pregătitoare „Step by step”, de la Şcoala nr. 22 „I.C. Brătianu”, să prezinte momentul artistic „Zvon de primăvară”. După ce şi-au interpretat cu dezinvoltură rolurile primăvăratice, de flori, rândunele şi fluturaşi, micuţii coordonaţi de învăţătoarele Oana Bohălţeanu, Doina Ispas, Ionela Moise şi Corina Stanciu au urat, pe rând, bunicilor şi bunicuţelor sănătate şi viaţă îndelungată.

„Copiii au fost foarte încântaţi să pregătească un spectacol pentru această întâlnire. Nu a fost nimic forţat. Există o disponibilitate a lor spre spectacol, spre astfel de evenimente”, a spus învăţătoarea Oana Bohălţeanu.

VERSURI, CULOARE O urare în versuri, dar şi în culoare a făcut şi micuţa Laura Leonte, care a venit la eveniment însoţită de bunicul ei, cunoscutul grafician constănţean Leonte Năstase, un fidel colaborator al Asociaţiei „Wild Art”.

„RUGĂ PENTRU PĂRINŢI” Emoţiile au atins apogeul atunci când micuţa folkistă Ioana Bărbuliceanu, din Costineşti, a interpretat, la finalul microrecitalului ei, „Rugă pentru părinţi”, pe versurile lui Adrian Păunescu. Ea a cucerit publicul prin vocea sa, dar şi prin maturitatea artistică de care a dat dovadă în timpul spectacolului. După recitalul Ioanei, bătrânii au ascultat, cu ochii scăldaţi în lacrimi, cântecele interpretate de îndrăgitul cantautor Liviu Băiţel. Emoţionantul spectacol a fost încheiat tot de Ioana Bărbuliceanu, cu piesa „O ţară de vânzare”, pe versurile lui Liviu Băiţel, melodie care constituie leitmotivul scurtmetrajului „Dobrogea, My Love”, în care mica folkistă este protagonistă. Filmul a câştigat Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Film Ecologist „Eco Fest”, România, 2013.

O manifestare de suflet

„De trei ani, organizăm un eveniment de ziua Mucenicilor. Anul acesta, am decis să venim aici, la Căminul pentru bătrâni, pentru că, printre multele noastre evenimente nonconformiste, am dorit să facem şi această manifestare de suflet, să reunim cele două lumi, cea nouă şi cea veche, acum când ne-am despărţim de iarnă şi am intrat în primăvară”, a spus preşedintele „Wild Art”, Laura Stroe.

La evenimentul duminical au fost prezenţi şi vicepreşedintele „Wild Art”, Dan Ferariu, precum şi un susţinător constant al asociaţiei, Stere Babu.