Woody Allen, primul în topul iubiţilor dubioşi

Personajul interpretat de Woody Allen în comedia ”Annie Hall” a fost declarat cel mai dubios iubit din filmele tuturor timpurilor, potrivit unui clasament alcătuit de publicaţia britanică ”Total Film”. Actorul american, acum în vârstă de 75 de ani, îl interpretează pe Alvy Singer, care, după despărţirea de Annie, hotărăşte să scrie o piesă de teatru copiată până în cele mai mici detalii din întreaga lor relaţie. Personajul jucat de Woody Allen este urmat în acest inedit top de Colin Firth, pentru rolul Mark Darcy din ”Bridget Jone\'s Diary” din 2001, respectiv al unui bărbat complet dependent de mama sa şi care încă poartă puloverele tricotate de aceasta. Locul trei este ocupat de Ben Stiller, al cărui personaj din ”There Is Something About Mary / Mary cea cu vino-ncoace” angajează un detectiv particular pentru a da de urma iubitei din liceu. Topul include personaje exagerate în atitudine, stângace sau nepoliticoase, total nepotrivite pentru postura de iubit.