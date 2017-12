Ziua Mondială a Cărţii, o sărbătoare de provenienţă spaniolă

Ziua Mondială a Cărţii şi Dreptului de Autor este, în fiecare an, un motiv de sărbătoare în Spania, nu numai pentru că este amintit Miguel de Cervantes şi este înmânat Premiul Cervantes, cel mai important al literelor spaniole, ci şi pentru că librăriile îşi scot cărţile în stradă şi îşi ademenesc cititorii cu reduceri generale de 10% la orice carte cumpărată. În plus, în buna tradiţie iberică, ce a inspirat, de altfel, şi ideea declarării unei Zile a Cărţii, ieri, toţi cititorii au plecat din librării cu cărţi şi câte o floare.

Ideea marcării Zilei Mondiale a Cărţii la 23 aprilie a fost sugerată în 1996, chiar de Spania, unde are loc, de multă vreme, Festivalul Trandafirilor, cu care este marcată ziua Sfântului Gheorghe. Astfel, încă din epoca medievală, în 23 aprilie, femeile din Spania primeau flori. Din 1925, aceasta a devenit oficial o sărbătoare şi încă una dintre cele mai populare. Bărbaţilor urmau să le fie oferite, în schimbul unei flori, câte o carte. Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor comemorează moartea la 23 aprilie, în acelaşi an, 1616, a trei mari scriitori ai lumii: britanicul William Shakespeare, spaniolul Miguel de Cervantes şi peruanul de origine spaniolă Inca Garcilaso de la Vega. În plus, 23 aprilie este şi ziua de naştere a unor alţi scriitori, astfel că, în 1995, Conferinţa Generală a UNESCO a decretat Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, pentru a marca simbolic aceste evenimente, dar mai ales pentru a încuraja lectura. Prima oară, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor a fost marcată la 23 aprilie 1996. Din 2001, este aleasă şi o capitală mondială a cărţii, care anul acesta este Port Harcourt din Nigeria.

”Îmi dăruieşti o carte? / Îţi dăruiesc o carte” este tema sub care se desfăşoară şi anul acesta, la Madrid, Noaptea Cărţilor, un amplu festival cultural, cu sute de evenimente care sărbătoresc cartea şi la care participă sute de scriitori şi peste 200 de biblioteci publice şi centre culturale din capitala Spaniei. La Círculo de Bellas Artes din Madrid a început ieri şi continuă, de-a lungul întregii săptămâni, tradiţionala lectură continuă, ajunsă la cea de-a 18-a ediţie, a aventurilor lui Don Quijote povestite de Miguel de Cervantes. În Catalonia, ziua lui San Jordi, în traducere Sfântul Gheorghe, păstrează atât tradiţia cadoului sub forma unei cărţi, cât şi cea a oferirii florilor. Şi aici, în special la Barcelona, îşi dau întâlnire cu cititorii nenumăraţi scriitori, în zeci de biblioteci. În plus, vor fi distribuite şi copii ale primului capitol al unei cărţi în catalană, ”Reis de Sorra”, un roman deloc convenţional, întrucât este scris şi difuzat exclusiv pe telefoane şi aplicaţii mobile şi prin reţelele sociale. La Zaragoza şi San Sebastián, în Logrońo sau Salamanca, în Cantabria sau Andaluzia, autorităţile locale s-au implicat în organizarea unor spectacole, concerte sau lecturi care să aducă aminte de importanţa cititului şi universul deosebit deschis de cărţi.