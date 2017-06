2017 - sub amenințările epidemiilor de rujeolă!

Scăparea de sub control a problematicii imunizării copiilor prin vaccinare a dus la izbucnirea unor epidemii de rujeolă, inclusiv în România! Deși suntem în anul 2017, când, cel puțin la nivel de teorie, ar fi trebuit să nu se vorbească de mii de cazuri de rujeolă, ba chiar și de decese cauzate de complicațiile bolii, țara noastră se află într-un clasament negativ din acest punct de vedere. Astfel, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până la 21 aprilie era de 4.881, din care 22 de decese. În România, spre exemplu, mulți părinți refuză vehement imunizarea copiilor, invocând fel și fel de pericole, precum reacții adverse. În ciuda tuturor punctelor de vedere exprimate de persoane mai mult sau mai puțin avizate, specialiștii nu au ezitat niciun moment să explice cât se poate de clar că avantajele vaccinării sunt cu mult peste dezavantaje. Și în cadrul Săptămânii Europene a Imunizării sloganul este: ”Vaccinurile sunt eficiente!”

Scăparea de sub control a problematicii imunizării copiilor prin vaccinare a dus la izbucnirea unor epidemii de rujeolă, inclusiv în România! În 10 țări (Austria, Belgia, Croația, Franța, Germania, Italia, Polonia, România, Spania și Suedia) numărul cazurilor raportate în primele două luni din 2017 a depășit dublul celor înregistrate în primele luni ale lui 2016. Deși suntem în 2017, când, cel puțin la nivel de teorie, ar fi trebuit să nu se vorbească de mii de cazuri de rujeolă, ba chiar și de decese cauzate de complicațiile bolii, țara noastră se află într-un clasament negativ din acest punct de vedere. Astfel, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă în România raportate până la 21 aprilie era de 4.881, din care 22 de decese (6 în județul Timiș, 5 în județul Arad, 5 în județul Dolj, 3 în județul Caraș-Severin, 1 în județul Călărași, 1 în județul Satu Mare și 1 în București); din fericire, la Constanța au fost semnalate, până acum, doar 3 cazuri de rujeolă. Recent, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), prin dr. Zsuzsanna Jakab, directorul OMS pentru Europa, a solicitat Italiei și României să ia măsuri de urgență pentru a stopa creșterea numărului de îmbolnăviri de rujeolă (pojar) din aceste țări. Atât Italia, cât și România au rate de imunizare mai mici de 95%, nivel pe care OMS îl consideră necesar pentru a preveni apariția unor noi focare epidemice. Bătrânul Continent este și liderul mondial în ceea ce privește lipsa de încredere în vaccinuri. În România, spre exemplu, mulți părinți refuză vehement imunizarea copiilor, invocând fel și fel de pericole, precum reacții adverse. În ciuda tuturor punctelor de vedere exprimate de persoane mai mult sau mai puțin avizate, specialiștii nu au ezitat niciun moment să explice cât se poate de clar că avantajele vaccinării sunt cu mult peste dezavantaje, peste reacțiile adverse despre care se tot bate monedă. Ei au tot explicat și continuă să explice faptul că vaccinarea a fost, este și va fi singura metodă de prevenire a multor boli, de prevenire a izbucnirii unor epidemii și chiar pandemii care ar putea să ucidă un număr uriaș de copii, dar nu numai.

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A IMUNIZĂRII Așa se face că, în fiecare an, se desfășoară, pe parcursul unei săptămâni din luna aprilie (24 - 30 aprilie), Săptămâna Europeană a Imunizării (SEI), marcată anual la nivel regional cu scopul de a sensibiliza și conjuga eforturile tuturor în lupta împotriva bolilor ce pot fi prevenite prin vaccinare. Prin sloganul ”Vaccinurile sunt eficiente!”, campania din acest an vine să sublinieze necesitatea creșterii ratei de vaccinare. ”Problema nevaccinării corespunzătoare împotriva rujeolei și a rubeolei este semnalată de către Organizația Mondială a Sănătății și la nivelul regiunii europene, aceasta fiind, în prezent, una dintre principalele provocări la nivel de sănătate publică. Scăderea ratei vaccinării a condus la epidemii în această zonă care, altfel, ar fi putut să fie prevenite, conform specialiștilor”, potrivit unui comunicat, citat de Agerpres. OMS atrage atenția că riscul copiilor sub 5 ani de a dezvolta complicații serioase și chiar de a deceda din cauza bolilor prevenibile prin vaccinare este foarte ridicat. Potrivit sursei citate, rujeola este una dintre cauzele principale de deces în rândul copiilor, în 2015, pe plan global, înregistrându-se 134.200 de decese asociate acestei boli. ”Totuși, prin imunizare împotriva rujeolei, între 2000 și 2015, au fost prevenite aproximativ 20,3 milioane de decese. (...) Deși rujeola este una dintre cele mai periculoase boli prevenibile prin vaccinare, rata acoperirii cu vaccinul împotriva rujeolei, a rubeolei și a oreionului (RRO) dozele 1 și 2 s-a modificat considerabil, în perioada 2005 - 2015, în România. Dacă din 2005 până în 2008 rata vaccinării cu RRO 1 și RRO 2 se afla la peste 95%, în anul 2009, vaccinarea cu RRO 2 a scăzut sub 95%, rămânând însă peste limita de 90%. Din 2010, rata vaccinării împotriva acestor boli transmisibile s-a aflat constant sub 95%, iar în 2015 aceasta a scăzut dramatic: la 85,8%, în cazul vaccinului RRO 1, și la 67%, în cazul vaccinului RRO 2”, se arată în comunicatul citat de Agerpres. Informarea corectă a populației generale, din surse autorizate, cu un puternic accent pe informarea părinților, prin sublinierea beneficiilor vaccinării în crearea protecției necesare, reprezintă un alt obiectiv important al campaniei. Nu în ultimul rând, OMS atrage atenția și asupra importanței vaccinării copiilor, care vizează responsabilizarea părinților, punctând dreptul la viață sănătoasă al copilului, în care imunizarea are un rol esențial.

VACCIN

Lacunele în asigurarea vaccinării împotriva rujeolei au condus la apariția de focare ale acestei boli contagioase în Europa în anul precedent, afectând atât copii, cât și adulți tineri, au anunțat luni oficiali din domeniul sănătății, citați de Reuters, scrie Agerpres. Precizăm că, la începutul lunii aprilie 2017, Ministerul Sănătății anunța că au fost demarate procedurile pentru achiziționarea de urgență a 115.000 de doze de vaccin ROR (rujeolă, oreion, rubeolă), existând o reală problemă în ceea ce privește aprovizionarea continuă cu vaccin.

DESPRE RUJEOLĂ

Rujeola sau pojarul este o boală infecţioasă de etiologie virală, extrem de contagioasă, uneori chiar severă, provocată de virusul rujeolic, caracterizată prin febră mare, tuse, secreţii nazale şi oculare şi erupţie cutanată, explică medici ai Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța. Ei spun că rujeola este una dintre bolile eruptive, contagioase ale copilăriei. Boala este mai gravă în cazul sugarilor şi copiilor mici, cu complicaţii pulmonare şi mortalitate destul de ridicată. Curba lunară şi sezonieră a incidenţei rujeolei arată un maxim în lunile de primăvară, respectiv aprilie - mai, minimul fiind înregistrat în august şi septembrie. Sursele de infecţie sunt constituite numai de bolnav, cu forme tipice sau atipice de boală. Transmiterea este aerogenă (prin aer), prin picături de salivă, secreţii nazo-faringiene şi conjunctivale, care rămân în suspensie în aer, fiind contagioase până la două ore după ce persoana contagioasă a părăsit încăperea sau un alt spaţiu închis. Doctorii au explicat că pacientul este contagios patru zile înainte şi după apariţia erupţiei cutanate. Specialiştii au atras atenţia că boala se poate transmite şi indirect, respectiv prin obiecte contaminate cu secreţii de la bolnav. Este adevărat că acest tip de transmitere este mult mai rar.