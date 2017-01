70% dintre contribuabilii constănțeni utilizează serviciile online ale SPIT

Te-ai săturat de cozile de la ghișee și vrei să scapi cât mai repede de ele? Atunci trebuie să îți plătești taxele și impozitele prin internet. Reprezentanții Serviciului Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța îi îndeamnă pe constănțeni să solicite instituției, printr-o cerere scrisă, un user și o parolă, date necesare pentru utilizarea aplicației Etax Mobile. Solicitarea poate fi completată la adresa https://etax.spit-ct.ro/Autentificare.aspx#tabCerereDeInscriere și depusă la orice agenție SPIT. Prin intermediul acestui serviciu, contribuabilii pot să își plătească taxele, impozitele și amenzile. Utilizând aceeași aplicație, se pot depune declarații online. „Prin accesarea serviciului, contribuabilul poate consulta informațiile fiscale, fiind astfel vizualizate patrimoniul (casă, teren și mașină), debitele datorate (atât impozite, cât și taxe), istoricul plăților efectuate (online sau la ghișeu), dar pot fi solicitate şi certificate de atestare fiscală online atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice”, se arată într-un comunicat SPIT.

ÎNCASĂRILE

Reprezentanții instituției precizează că, de la an la an, internetul câștigă tot mai mult teren în ceea ce privește plata taxelor și impozitelor, declararea bunurilor și achitarea amenzilor. De la un an la altul, încasările online au crescut cu 34%. În același timp, 70% din serviciile puse la dispoziție de către SPIT Constanța sunt utilizate online, iar restul de 30% reprezintă cererile sau plățile efectuate la ghișee. Potrivit SPIT Constanța, procentul este opus celui înregistrat în 2011, când 60% dintre contribuabili alegeau să meargă la ghișeele SPIT, în timp ce doar 40% optau să utilizeze serviciile online. „Instituția noastră se angajează ca, în viitor, să continue dezvoltarea serviciilor online prin extinderea aplicației e-tax mobile, predefinirea SPIT atât în sistemul internet banking, cât și la ATM-uri, plata prin direct debit, inclusiv în rate”, au declarat reprezentanții SPIT.

