A fost prins cel care a vandalizat platanii de pe b-dul Marinarilor

În urmă cu mai bine de trei săptămâni, autoritățile au fost alertate că, pe bulevardul Marinarilor, au fost distruși 25 de puieți de platan din cei 65 plantați de Direcția de Gospodărire Comunală (DGC) a Primăriei Constanța. „Copacii vandalizați au fost rupți sau tăiați de la jumătate. Este pentru prima dată când se întâmplă să se distrugă atâția arbori plantați de noi”, a declarat, atunci, șeful Serviciului de Spații Verzi din cadrul DGC, George Coman. El a punctat că pagubele se ridică la 2.200 de lei. De asemenea, reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța au precizat că, pentru distrugerea copacilor, făptașul poate fi sancționat cu o amendă care ajunge până la 50.000 de lei. Mai mult, în acest caz, vandalul poate primi o pedeapsă cuprinsă între 3 luni și un an de închisoare. După efectuarea cercetărilor, poliţiştii Secţiei 3 din Constanța l-au identificat pe Andrei-Mihai C., de 28 de ani, din Constanţa, ca fiind autorul faptei. Oamenii legii au precizat că tânărul a distrus puieţii de platan cu ajutorul a două bucăţi de ţeavă. Poliţiştii îl cercetează pe Andrei-Mihai C. pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere, autorul fiind cercetat în stare de libertate.