A venit şi mult aşteptata victorie a Viitorului în faţa Stelei

După remiza cu Dinamo Bucureşti din prima etapă a play-off-ului, FC Viitorul a obţinut sâmbătă seară, pe teren propriu, un succes extrem de important în lupta pentru titlu în actualul sezon. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi s-a impus cu scorul de 3-1 în duelul cu FC Steaua București şi a revenit pe primul loc al clasamentului.

Partida desfăşurată pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu s-a remarcat în prima repriză prin eliminarea lui Tamaş, pentru un fault dur asupra lui Purece, şi prin neacordarea unui penalty clar ca lumina zilei pentru Viitorul, în minutul 42, după ce Florinel Coman a fost tras de tricou în careu de Bălaşa.

Partea a doua a jocului a început perfect pentru echipa constănţeană, care a înscris rapid de două ori, prin Florinel Coman, în minutul 46, şi prin Vlad Morar, în minutul 56, dintr-un unghi imposibil. Carlo Casap a adus liniştea în tabăra Viitorului în minutul 75, cu un şut care l-a surprins pe Niţă, iar Alibec a înscris golul de onoarea pentru Steaua în minutul 80, dintr-o lovitură liberă de la marginea careului.

Au evoluat următoarele formaţii - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Țîru, Boli, Cr. Ganea - N. Roșu (46 Vl. Morar), Dr. Nedelcu, Vînă (72 Casap) - Purece (65 Hodorogea), A. Chițu, Fl. Coman; FC Steaua (antrenor Laurenţiu Reghecampf): Fl. Niță - G. Enache, Bălașa, Tamaș, Momcilovic - Muniru (50 Moke), Ov. Popescu, Pintilii - Jakolis (58 Gnohere), Fl. Tănase (50 De Amorim), Alibec (cpt.). Cartonaşe galbene: Vînă, N. Roșu, Dr. Nedelcu / Bălaşa, G. Enache. Cartonaş roşu: Tamaş (min. 17). Meciul a fost arbitrat la centru de arădeanul Ovidiu Haţegan.

Vineri seară, în primul meci din etapa a 2-a a play-off-ului, CFR Cluj a învins-o pe Astra Giurgiu, cu 3-2 (Al. Păun 15, C. Deac 45+1, Omrani 72 / Al. Ioniţă II 3, Săpunaru 90). Duminică, 19 martie, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 şi Look TV), Dinamo București o va întâlni pe CS Universitatea Craiova.

Clasament play-off: 1. FC VIITORUL 30p (golaveraj: 3-1), 2. FC Steaua 27p (3-3), 3. CFR 25p (3-4), 4. Craiova 23p (0-0), 5. Astra 23p (2-3), 6. Dinamo 22p (0-0).

În primul joc din etapa a 2-a a play-out-ului, disputat sâmbătă, ultima clasată, ASA Tg. Mureş a trecut, cu scorul de 2-1 (G. Mureşan 10-pen., Ciolacu 87 / V. Alexandru 85), de Concordia Chiajna.

Programul partidelor din play-out - duminică, 19 martie, ora 18.00: Gaz Metan Mediaș - FC Botoşani; luni, 20 martie, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - FC Voluntari, ora 20.30: Pandurii Tg. Jiu - CSM Poli Iaşi. Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

Clasament play-out: 7. Gaz Metan 23p, 8. Iaşi 18p, 9. Voluntari 16p (1-1), 10. Botoşani 16p (1-2), 11. Concordia 13p, 12. Pandurii 11p, 13. ACS Poli 10p, 14. ASA 9p.