Adevărata redresare economică... o să ne doară

CE-I DE FĂCUT Creșterea potențială în România este de 3% pe an, dar ar putea fi mai mare, de 4 - 5% pe an, însă nu prin politici fiscale și monetare, ci prin reforme neplăcute și costisitoare pe termen scurt, dar cu efecte pe termen lung, consideră economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR), Valentin Lazea. „Din punct de vedere macroeconomic, România are o situație foarte bună, la care s-a ajuns cu sacrificii, în ultimii cinci ani, și ar fi păcat să pierdem asta din cauza unor politici fără viziune“, a declarat ieri Lazea, în cadrul Forbes - CEE Forum. Pentru stimularea capitalului, reprezentantul BNR apreciază că trebuie să atragem mai bine investițiile străine directe și, mai ales, să le canalizăm către sectoarele „tradeables“ (industria, spre exemplu, ale cărei produse pot susține comerțul internațional - n.r.), „nu în imobiliare, servicii financiare, mall-uri sau magazine, așa cum s-a întâmplat în trecut“. De asemenea, ar trebui (odată și odată) să atragem cu cap fonduri europene, să revitalizăm parteneriatul public-privat (și să-l decontaminăm de clientelism politic, nu-i așa?), să ajutăm Bursa de Valori din București să treacă la statutul de piață emergentă (fapt care va aduce un flux important de capital în România - n.r.) și să stimulăm investițiile și exporturile (nu consumul, cum se întâmplă iarăși, deși asta a dus la criza precedentă).

VISE, TAICĂ! În ceea ce privește munca, Valentin Lazea punctează că educația trebuie să fie prioritatea numărul unu - „Nu se poate ca 40% dintre copiii care cresc la țară să nu aibă acces egal la educație“. Și reforma Sănătății este la fel de importantă, iar decizia Guvernului de a majora salariile din acest domeniu este foarte bună, însă „distribuția banilor ar trebui axată mai mult pe calitate și performanță“. Cât despre productivitate, economistul-șef al băncii centrale notează că este nevoie de reducerea consumului energetic al industriei (costul energiei este transferat în prețuri), de sporirea productivității agriculturii (prin consolidarea terenurilor și implicarea sectorului privat în infrastructura agricolă), de dezvoltarea drumurilor și autostrăzilor, dar și de stimularea tuturor formelor de e-commerce și e-payment.