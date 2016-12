Adrian Mutu a semnat cu ASA Tg. Mureș

După o adevărată telenovelă, Adrian Mutu a pus capăt așteptării și a semnat un contract cu ASA Tg. Mureș, înţelegerea fiind valabilă până la finalul acestui sezon. Atacantul în vârstă de 37 de ani a plecat luni în cantonament în Antalya, alături de noua sa echipă. „Deocamdată sunt bine, abia am ajuns, abia aştept perioada de pregătire și să-i cunosc pe toţi colegii. Cred că ASA are o echipă solidă și este o alegere pe care am făcut-o crezând în această echipă. Nu vreau să creez polemică, să spun cu cine am discutat, dar am preferat o echipă din România, decât una din Japonia sau Australia. Nu vreau să vorbesc despre celelalte echipe. Nu m-am dus la Viitorul, în primul rând pentru că nu am avut nicio ofertă de acolo. Nu m-a motivat exemplul lui Marica. Mă bucur pentru el că şi-a găsit o echipă şi sper să prindă Campionatul European. Va fi un duel la distanţă cu Marica, după cum îl cunosc, sper să fie în beneficiul ambelor echipe. Sper să putem să ridicăm nivelul Ligii I și să arătăm oamenilor că experienţa pe care o avem din străinătate va servi celorlalţi”, a declarat „Briliantul”, care negociază deja o reîntoarcere în campionatul Indiei, acolo unde a jucat până la sfârşitul anului trecut: „Am de gând să joc până la 43 de ani.Vom vedea ce va fi în vară, sunt în discuţii din nou cu cei din India”.

VREA LA EURO 2016

Chiar dacă a pierdut contactul cu naționala României în ultimii ani, Mutu, care a adunat 77 de selecții și are 35 de goluri înscrise, fiind, alături de Gheorghe Hagi, cel mai bun marcator din istoria naționalei, a mărturisit că obiectivul său pentru acest an este participarea la turneul final al Campionatului European din Franţa. „Aş minţi dacă aș spune că EURO 2016 nu este un obiectiv mare pe care îl am şi la care mă gândesc, dar vom vedea ce va fi. Important este să mă pregătesc bine şi să joc bine. Pentru mine, să joc la EURO ar fi realizarea unui obiectiv pe 2016. Am vorbit cu domnul Iordănescu, așteaptă să mă vadă şi apoi va decide, este treaba dânsului. Mi se pare o grupă grea, Albania nu mai este ce a fost, dar, dacă toţi jucătorii vor fi în formă şi vom juca aşa cum trebuie, vom avea un cuvânt de spus. La meciul de deschidere va fi o presiune mai mult pentru Franţa, sper să facem o surpriză”, a spus Mutu.

PLĂTIȚI LA FINALUL SEZONULUI

Mutu, ca și ceilalți jucători transferați în această iarnă de ASA Tg. Mureș, a acceptat ca drepturile salariale să-i fie achitate în luna iunie. „Clubul ASA Tîrgu Mureș a reușit în această perioadă transferul mai multor jucători de valoare, pentru a reuși îndeplinirea obiectivelor propuse: calificarea în play-off-ul Ligii 1 Orange și o evoluție meritorie în Cupa României. Pe această cale, ținem să le mulțumim jucătorilor Gabriel Matei, Laurențiu Buș, George Țucudean, Andrei Ciolacu și Adrian Mutu, pentru acceptul lor de a evolua în tricoul formației ASA Tîrgu Mureș, în partea a doua a campionatului. Pe lângă faptul că sunt jucători de valoare, au demonstrat că sunt și adevărate caractere. Astfel, toți acești jucători au fost de acord ca drepturile salariale cuvenite pentru această perioadă să fie achitate de către clubul nostru în luna iunie, la încasarea drepturilor TV”, a anunțat gruparea ardeleană.

