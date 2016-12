Ancheta în cazul morţii lui Kurt Cobain ar putea fi redeschisă

Ancheta în cazul morţii rockerului Kurt Cobain ar putea fi redeschisă, în contextul în care un fost şef al Poliţiei din Seattle, care s-a ocupat de investigarea decesului solistului şi chitaristului trupei Nirvana, în 1994, a cerut autorităţilor să analizeze din nou acel dosar. Norm Stamper, şeful Poliţiei locale în anul 1994, spune că este de acord cu mai mulţi fani ai starului rock ce consideră că solistul trupei Nirvana a fost asasinat. ”De fapt, ar trebui să studiem caracteristicile implicate în comportamentul indivizilor-cheie care ar fi avut motive să-l vadă pe Kurt Cobain mort. Dacă, de fapt, Kurt Cobain a fost ucis şi nu s-a sinucis, şi e posibil să aflăm asta, să ne fie ruşine că nu redeschidem cazul. În definitiv, aceasta era responsabilitatea noastră”, a declarat Stamper.

Kurt Cobain avea 27 de ani atunci când s-a sinucis prin împuşcare, pe 5 aprilie 1994, în vila lui din Seattle. Trupul său neînsufleţit a fost descoperit după trei zile. Genul de muzică rock foarte distorsionată, care aborda teme precum alienarea socială, a devenit un simbol al generaţiei X a anilor 1990 şi a dus la apariţia curentului grunge-rock, pornind din Seattle. Trupa Nirvana a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în aprilie 2014. Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic la sfârşitul anilor 1980, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X din anii 1990, cu hituri precum ”Smells Like Teen Spirit” and ”Come As You Are”.