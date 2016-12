Angelina Jolie, în misiune la Sarajevo

Actriţa americană Angelina Jolie şi şeful diplomaţiei britanice, William Hague, au ajuns joi seară la Sarajevo, unde au participat la o conferinţă despre violenţele sexuale comise în timp de război. Îmbrăcată în negru, vedeta americană, ascunsă sub o umbrelă albastră care o proteja de ploaia puternică, a urcat la bordul unui automobil care a dus-o la un hotel din centrul oraşului. Angelina Jolie şi William Hague, care pregătesc pentru luna iunie un summit, la Londra, cu ambiţia de a pune capăt violurilor comise ca ”armă de război”, au participat, vineri dimineaţă, la o conferinţă despre prevenirea acestui tip de infracţiune, organizată de Ministerul Apărării din Bosnia-Herţegovina. La rândul său, William Hague s-a întâlnit, vineri, cu membrii preşedinţiei tripartite din Bosnia-Herţegovina. A mers apoi la Srebrenica, oraş în care un masacru catalogat ca genocid de justiţia internaţională a fost comis în iulie 1995 contra populaţiei musulmane, de către forţele sârbe.

Actriţa americană a regizat, în anul 2011, un lungmetraj despre violenţele comise asupra femeilor în timpul războiului din Bosnia, desfăşurat între 1992-1995. De atunci, vedeta hollywoodiană a mers de mai multe ori în Bosnia-Herţegovina, pentru a se întâlni cu refugiaţii războiului şi pentru a participa, în iulie 2012, la Festivalul de Film de la Sarajevo. Filmul ei, intitulat ”In the Land of Blood and Honey”, prezintă relaţia amoroasă dintre o tânără femeie musulmană şi un ofiţer sârb, care ajung în tabere opuse, într-un lagăr de concentrare, după izbucnirea conflictului armat, având ca temă de fond războiul şi violenţele suferite de femei.