Anne Hathaway îşi vinde... dulapul

Recesiunea economică are consecinţe şi asupra vedetelor de peste ocean, care, pe rând, au început să renunţe la unele dintre proprietăţile lor, pentru a reduce cheltuielile cu întreţinerea reşedinţelor de lux şi taxele. A venit şi rândul actriţei americane Anne Hathaway să renunţe la apartamentul său din Brooklyn, în care nu a locuit nici măcar o zi şi pe care l-a folosit doar ca... dulap pentru garderoba sa impresionantă. Actriţa cere 4,5 milioane de dolari pentru acest apartament cu o suprafaţă de 2.592 de metri pătraţi, perfect luminat natural şi cu podea încălzită. Nu mai puţin de 16 ferestre înconjoară apartamentul, care oferă privelişti incredibile asupra Statuii Libertăţii sau podurilor Brooklyn şi Manhattan, până spre celebra Empire State Building. Deşi reşedinţa este promovată ca perfectă, Anne Hathaway nu a fost deloc de acord şi tocmai multitudinea de ferestre a deranjat-o, simţindu-se expusă şi neprotejată. Actriţa a păstrat apartamentul ca pe o investiţie pe care acum încearcă să o valorifice. Reşedinţa are trei dormitoare şi o cameră adiţională care poate fi folosită ca studio de către o doamnă cochetă, un birou şi foarte multe dulapuri, pe care actriţa le-a umplut la refuz. Agenţii imobiliari de la New York au calculat că, la un avans de 20% din valoarea cerută de actriţă, o bancă ar oferi un împrumut pe 30 de ani cu o rată lunară de 18.436 de dolari. În ceea ce o priveşte pe Anne Hathaway, aceasta caută de zor o proprietate pe gustul său în Brooklyn.