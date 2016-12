Apel la greva foamei către agricultorii care nu și-au primit subvențiile

Costel Caraș, fermierul care și-a făcut deja un obicei în a sta în greva foamei la porțile Ministerului Agriculturii și ale Guvernului, a anunțat că reia măsura extremă de protest, deoarece, potrivit lui, subvențiile întârzie să intre în conturi. Într-o postare pe Facebook, agricultorul spune că se simte umilit chiar de către cei care ar trebui să apere interesele oamenilor. ”Pentru că am fost minţiţi, prostiţi, jigniţi, etc., a şaptea oară de Irimescu (ministrul Agriculturii - n.r.), a treia oară de Horumbă (directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - APIA - n.r.) şi prima oară de Cioloş (premierul României - n.r.), trebuie să reluăm protestul. (…) Nu putem să lăsăm neamul nostru, familiile noastre, casele noastre, fermele noastre la cheremul acestor oameni care nu au o atitudine conştientă faţă de realitatea înconjurătoare, fără minte, fără judecată (inconştienţi). Acum nu mai discutăm despre bani, discutăm despre un principiu extrem de important: nu statul ne-a făcut pe noi, ci noi am făcut statul ca să gestioneze treburile în folosul nostru. Și ce face statul? Nu numai că gestionează prost, dar își bate joc de noi și ne umilește cum nimeni n-a reușit s-o facă”, a scris Costel Caraș în postarea de pe pagina sa de Facebook.

VREA SĂ STRÂNGĂ 164 DE FERMIERI

Agricultorul face de data aceasta un apel la crescătorii de animale din toată țara. Caraș cere ca 164 de fermieri să se strângă și să meargă în Capitală alături de el, pentru a trage un semnal de alarmă autorităților care gestionează subvențiile agricultorilor. ”Din cele 41 de judeţe ale României trebuie să avem minimum 4 reprezentanţi pentru fiecare judeţ. Aștept înscrieri până pe 6 septembrie. (…) Dacă în România nu avem 164 de fermieri care pot susţine un astfel de protest, nu are rost să mai povestim. Nu voi putea accepta începerea protestului până nu avem acest număr. Data la care vom da startul este între 7 şi 12 septembrie”, este mesajul fermierului. Reamintim că mai mulți fermieri au intrat pentru prima data în greva foamei pe 1 august în fața Ministerului Agriculturii. Ministrul Achim Irimescu și directorul APIA, Nicolae Horumbă, i-au convins pe aceștia să suspende protestul, venind cu promisiuni despre plata subvențiilor. Fermierii au revenit în București două săptămâni mai târziu, protestând în fața Guvernului. Reprezentanții APIA au transmis că depun toate eforturile pentru a finaliza până la 31 august plățile aferente schemelor din sectorul zootehnic.

